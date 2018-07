Inhalt Seite 1 — SIE WERDEN STERBEN, SIRE! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Komödie von Leopold Ahlsen

Schloßpark-Theater, Berlin

Von drei deutschen Autoren, die kurz vor Saisonschluß noch in Berlin und Frankfurt am Main mit neuen Stücken vorgestellt werden, hat Leopold Ahlsen besonderes Pech gehabt. Als er im August 1963 seine Komödie beendet hatte, erschien gleichzeitig in deutscher Übersetzung „Der König stirbt“ von Ionesco. „Der Schock war nicht gering“, berichtet Ahlsen, „es ist ein und derselbe Stoff.“ Die Berliner Barlog-Bühnen zwar brachten Ahlsens jüngstes Stück im Schloßpark-Theater heraus, wo schon „Philemon und Baukis“ und die „Raskolnikoff“-Dramatisierung das Rampenlicht erblickt hatten. Wer aber sonst noch, der Ionesco gespielt hat, wird den neuen Ahlsen nachziehen?

Beide Stücke haben einen Mangel gemeinsam: An Stelle einer Handlung philosophieren die Autoren über den Tod, die Einsamkeit und Angst vorm Sterben. Reflexionen jedoch, die einen Theaterabend lang dauern, wirken ermüdend, selbst wenn sie so glitzernd wie von Ionesco – oder so drastisch kostümiert vorgetragen werden wie von Ahlsen. Der Deutsche hat die Gefahr, die seinem Stoff innewohnt, vorausgesehen. Auf zwei Wegen versuchte er, der Monotonie entgegenzuarbeiten. Er fixierte seinen König, der nicht sterben will, als Ludwig XI. von Frankreich. Und er wählte die Form der Komödie. Dabei sind ihm manche Episoden und Sätze von schwarzem Humor gelungen. Stärker als die makabren drängen sich allerdings die banalen Späße auf, die sich ein Tyrann leistet, damit seine Untertanen spüren, er lebe noch, trotz einem publik gewordenen Schlaganfall.

Das historische Kostüm umkleidet mit anachronistischen Nebenwirkungen einen modernen geistigen Sachverhalt. Dessen sprachliche Formulierung erreicht nicht den Rang von Wortdichtung. Dramaturgisch hingegen ist Ahlsen allerlei geglückt. Er bringt 19 Szenen so auf Vor- und Hauptbühne unter, daß sie nahtlos ablaufen können. Verschwörer-Intermedien wirken auch in das Hauptspiel hinein, wie Elemente aus der commedia dell’ arte.

Obwohl das Stück nur eine einzige sich in dramatischen Spiralen entwickelnde Rolle, den König, hat, sind ihr in mehreren Typenfiguren deutlich umrissene Gesprächspartner zugeordnet. So entsteht ein weltanschauliches Panorama: Die unterschiedlichsten Menschen begründen ihre Vertrautheit mit dem Tode; der König sieht sich dabei immer wieder mit seiner eigenen Todesangst konfrontiert. In der Endlösung erweist sich Ahlsen erbarmungsloser als Ionesco.