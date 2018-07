An jedem Freitag, gegen 23 Uhr, versammelt sich vor dem Bildschirm die gleiche Gemeinde. Liebhaber schauen sich ihren Klassiker zum zweitenmal an; Fachleute analysieren, gelöst und entspannt, einen Reißer, dessen Ende sie kennen; freundliche Betrachter genießen die Wiederholung einer Sendung, die ihnen vor Jahren entging; Fernsehkritiker glauben sich in die Lumpensammlermesse versetzt: Der Joyce-Film wurde durch späte Besucher, die Durrell-Inszenierung durch Überreichweiten-Störungen zunichte gemacht. Gelobt also sei die Reprise in der Freitag-Sonnabend-Nacht.

In dieser Woche gab es, unter dem vertrauten Titel Mirandolina, Goldonis Locandiera ... leider wieder ohne Einführung, obwohl sich doch in fünf Minuten so viel köstliches Illustrationsmaterial beibringen ließe, daß auch der Kunstgenuß des Kumpels von der Ruhr noch erhöht werden würde.

So wie das Stück begann, kamen nur die Goldoni-Kenner auf ihre Kosten ... bevor die Personen agierten, handelten, wie stumme Puppen, Requisiten und Glieder, Hände gaben einen Rosenstrauch weiter, Finger berührten einander. Ein glänzender Regie-Einfall: statt auszuführen und die Bewegungen in der Totale zu zeigen, beschränkte sich Haugk auf die Klarheit des Ausschnitts – eine Zunge schlüpfte zwischen die Zähne, Frauenhand und Manneshals, Ringe und Poren kamen zusammen; Flaschen und Gläser, Strumpfbändchen, Jabots und Wäschestücke spielten mit, die Flasche Melissengeist nicht zu vergessen, die der liebende Griesgram seiner listigen Klosterfrau reichte.

Nur das Furioso am Schluß geriet, gegenüber dieser witzig-präzisen Detailmalerei, ein wenig daneben, bei der Duell-Passage glaubte man sich plötzlich in Köln, und statt des Cavaliere di Ripafratta zog Millowitsch seinen Degen. Ansonsten aber blieb die tragische Nuance des Lustspiels gewahrt, und das war nicht zuletzt der Protagonistin zu danken. Auch alte Premierentiger, die sich der Dorsch in der Nürnberger Straße erinnern, werden an Frau von Koczians Mirandolina ihren Spaß gehabt haben: wie sie, spät ins Bild tretend, die Signori (mit germanischem r) unterhielt, wie sie mit wippendem Haarschwanz und Schwarzsilberaugen den Morosus verführte und über einem leuchtenden Busen nichts als Züchtigkeiten artikulierte – dieses Nuancenspiel des beinah und doch wieder nicht verdient Entzücken und Bewunderung.

Ein herrlicher Abend. In einem Spiegelsaal wurden Rätsel erzählt, für die es keine Antworten gibt. Momos