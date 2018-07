Plädoyer für das Prinzip der genialen Faulheit

Von Vitus Dröscher

Die Entwicklungsrichtung der Rümpfe im Flugzeugbau steht im krassen Widerspruch zu dem, was die Natur als optimal entwickelt hat. Die Zylinderrümpfe sind strömungstechnisch schlecht und räumlich übermäßig beengt. Aus der Tatsache, daß alle heutigen großen Strahlverkehrsflugzeuge, von Engländern, Franzosen, Amerikanern, Russen gebaut, solche Transportröhren haben, die sich zum Verwechseln ähnlich sind, kann man schließen: Die schöpferische Kraft zur Körper- und Raumgestaltung scheint zur Zeit etwas schwach und sollte sich durch Naturstudien stärken.“

Diese massive Kritik am gegenwärtigen Flugzeugbau stammt von einem Mann, der sein Leben lang Flugzeuge konstruiert hat, unter anderem die ersten Flugzeuge der Welt mit Flüssigkeitsraketen (He 176) und mit Strahlturbinen (He 174): Professor Heinrich Hertel, ehemaliger Entwicklungschef der Heinkel- und Junkerswerke, gegenwärtig Ordinarius für Luftfahrzeugbau an der Technischen Universität Berlin.

Ungewöhnlich ist der Weg, auf dem Hertel zu seiner Ansicht gelangte. Strömungstechnische Aufgaben entziehen sich der rein rechnerischen Lösung. Jeder Schiffs- und Flugzeugrumpf muß erst in langwierigen Probierverfahren als Strömungsmodell getestet werden. Deshalb suchte der Berliner Wissenschaftler im Reich der Natur nach Formen, die den menschlichen Konstruktionen überlegen und schon seit Jahrmillionen erprobt sind. Er fand sie in der Körpergestalt der Hochleistungsschwimmer, der Delphine und Thunfische.

Ein Flugzeugrumpf in Thunfischform ist eine strömungstechnisch ideale, wirbelfreie Laminarspindel. Baut man ihn genauso lang, aber doppelt so dick wie die Rümpfe der gegenwärtig eingesetzten Verkehrsmaschinen, dann kann man bei der bisher üblichen engen Sitzordnung dreimal so viel Fluggäste unterbringen oder die Passagiere bequem an Tischen sitzen lassen, wie in einem Restaurant, und immer noch eineinhalbmal so viel Plätze bereitstellen. Überdies wäre noch Raum genug vorhanden, um Hubstrahler für den Senkrechtstart im Unterteil des Rumpfes unterzubringen.

Diese verblüffende Anregung ist nur eine von vielen, die der Berliner Konstrukteur in seinem neuen Buch gibt: