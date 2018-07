Inhalt Seite 1 — Warum wird die Dividende gesenkt? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie schnellebig die Stahlkonjunktur geworden ist, wird gerade in diesen Tagen wieder deutlich. Zu einem Zeitpunkt, da in den Hüttenwerken an Rhein und Ruhr fast schon wieder Sorge vor einem zu großen Boom vorherrscht, wirken die jetzt noch herauskommenden Abschlüsse einiger großer Stahlkonzerne geradezu unzeitgemäß. Wenn dazu ein Unternehmen auch noch eine Dividendensenkung vor seinen Aktionären zu vertreten hat, dann ist das in einer Zeit hoher Beschäftigung und ansehnlicher Umsätze weder eine angenehme noch eine leichte Aufgabe für die Verwaltung. Die Mannesmann AG, Düsseldorf, hat dieses Los gewählt.

Der in der Rhein-Metropole residierende Montankonzern – der nicht nur seiner Größe nach zur Spitzengruppe der deutschen Industrieunternehmen gehört, sondern zugleich auch eine der größten Publikumsgesellschaften ohne eigentliche Großaktionäre ist – berichtet jetzt über das Geschäftsjahr 1963, das Vorstandsvorsitzer Dr. Egon Overbeck in der Pressekonferenz mit Recht als „schwieriges Jahr“ apostrophierte. Die um zwei auf 12 Prozent gesenkte Dividende kann denn auch durchaus einleuchtend begründet werden.

Als einigermaßen überraschend muß dennoch die Bemerkung des Mannesmann-Chefs gewertet werden, daß Mannesmann die Dividendensenkung mit Sicherheit auch vorgenommen hätte, wenn der entsprechende Beschluß später, also zu einem Zeitpunkt, an dem die erheblich günstigere Entwicklung des neuen Jahres schon abzusehen war, gefaßt worden wäre. Natürlich ist für die Ausschüttung in erster Linie das Ergebnis des betreffenden Jahres entscheidend, aber die Beurteilung der näheren Zukunft spielt dabei doch im allgemeinen auch eine Rolle. Nun, bei Mannesmann also nicht! Das ist zwar, nachdem die Würfel über die Dividende gefallen sind, ohnehin eine müßige Frage, aber sie gibt trotzdem Aufschluß über die Beweggründe. Man könne nicht alles, was verdient wird, ausschütten, betonte Dr. Overbeck bei der Bilanzbesprechung.

Daß das Unternehmen im vergangenen Jahr weniger verdient hat als 1962, steht außer Zweifel. Mit seinen Hauptstützen des Geschäfts, Stahl und Röhren, war Mannesmann von den Absatzschwierigkeiten auf diesen Märkten erheblich betroffen. Auf der Düsseldorfer Pressekonferenz gab der Konzernchef das Betriebsergebnis – das sich aus dem ausgewiesenen Reingewinn, Ertrag- und Vermögenssteuern sowie Rücklagenveränderungen errechnet –, mit 148,5 nach 177,1 Millionen DM im Vorjahr an. Die Rücklagenzuführung von 10,1 Millionen DM, die eigentlich nur deswegen heikel ist, weil sie sich neben dem verringerten Gewinnanteil der Aktionäre nicht freundlich ausnimmt, wurde in der Pressekonferenz als eine Frage der Umbuchung bezeichnet. Das ist tatsächlich richtig; denn es sind „Besondere Rücklagen“ (aus passivierten Sonderabschreibungen) in Höhe von 17,3 Millionen DM bei der Mannesmann AG und 23,4 im Konsolidierungskreis aufgelöst worden. Berücksichtigt man die darauf fälligen Steuern, so bleibt der Betrag der Rücklagendotierung übrig. Die Rücklagen sind damit zwar nicht aus dem Ergebnis des Berichtsjahres gespeist worden, aber unbestritten doch aus nichtausgeschütteten Gewinnanteilen früherer Jahre.

Begehrlichen Aktionärswünschen hält die Verwaltung entgegen, daß die Stärkung der Eigenkapitalsbasis im Hinblick auf die umfangreichen Investitionspläne des Unternehmens vorrangig durchgeführt werden mußte. Das ist ein plausibles Argument und zugleich auch die Antwort darauf, warum Mannesmann auch im Zeichen der kräftigen Belebung im laufenden Geschäftsjahr die Dividendensenkung 1963 für unumgänglich hält. Die traditionell harmonische Atmosphäre in den Hauptversammlungen des Düsseldorfer Konzerns wird der Verwaltung zugute kommen, wenn sie den Aktionären ihren Standpunkt erläutert.

Sicherlich ist das Investitionsprogramm kein schlechter „Aufhänger“ für die bevorstehende Diskussion zwischen der Verwaltung und den Anteilseignern der Gesellschaft. Mannesmann ist dabei, seinem Hüttenwerk einen New Look zu geben: alte, zum Teil unwirtschaftliche Anlagen werden durch moderne ersetzt; Kapazitätserweiterungen sind damit zwar nicht beabsichtigt aber zwangsläufig verbunden. Wichtig ist vor allem der Ausbau der Flachstahlseite. Hauptobjekte sind das Grobblechwalzwerk, das inzwischen den Betrieb aufgenommen hat, ein Kaltwalzwerk, ein Blasstahlwerk (Jahreskapazität 1,2 Millionen t) und eine Stranggußanlage für eine Leistung von etwa 720 000 t/Jahr. Das ist ein Programm von runden 500 Millionen DM, von dem ein Drittel bereits auf das Berichtsjahr entfiel. Wenn diese Investitionen durchgeführt sind – das wird Ende 1965 der Fall sein –, dann soll der Hüttenwerksbereich in seinen technischen und wirtschaftlichen Grundlagen so ausgestattet sein, daß Mannesmann sich mit den Spitzenreitern im Revier messen kann. Die Hütte werde dann so kostengünstig arbeiten, so hieß es in der Pressekonferenz, daß sie die Voraussetzungen bietet, die die Weiterverarbeitung des Konzerns braucht.

Gemessen am Umsatz wird die Weiterverarbeitung bei Mannesmann von der eisenschaffenden Industrie – vor allem wenn man die Rohrerzeugung als tragende Säule des Unternehmens dazu zählt – mit Abstand überrundet. Die Mannesmann-Gruppe ist deswegen auch mit mehr Berechtigung als Montankonzern anzusprechen als dies beispielsweise für den Rheinstahl-Verband zutrifft. „Wir sind mit der Struktur unseres Unternehmens sehr glücklich“, kommentierte Vorstandsvorsitzer Overbeck erneut den vom Rohstoff bis zum hochspezialisierten Endprodukt reichenden Verbund. Lahme Pferde sind im Stall der Mannesmann AG nicht mehr zu finden. Der Konzern verfügt über eine rentable Kohlengrundlage – rund ein Drittel der Förderung bleibt im Unternehmen selbst –, und der Erzbergbau ist bis auf einen winzigen Rest praktisch geschlossen. Nach den Großinvestitionen im Stahlbereich wird Mannesmann sich stärker um die Weiterverarbeitung kümmern. Neue Betätigungsgebiete zeichnen sich nach den Worten Dr. Overbecks nicht ab. Zufrieden ist die Konzernverwaltung auch mit der Entwicklung der Auslandstöchter, die inzwischen alle flügge geworden sind und ihre weitere Expansion aus eigenen Mitteln bestreiten können. Die Muttergesellschaft wird vorerst nicht mehr in Anspruch genommen werden.