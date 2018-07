Das israelische Spiel mit Experimenten: Beispiel für Entwicklungsländer

Von Eka von Merveldt

In Israel findet Ende Juni der Weltkongreß des Internationalen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung statt. Experten vieler Länder werden die beiden schwierigen Themen – „Wohnungspolitik für Regionen mit schnellem Bevölkerungszuwachs“ und „Nationalplanung für die Neuverteilung der Bevölkerung und für die Erbauung neuer Städte“ – gleich an den praktischen Beispielen des jungen Staates studieren können. Die Klärung der Fragen, die hier erörtert werden, drängt; sie ist für Entwicklungsländer allgemein wichtig. Israel hat Erfahrungen gesammelt, die allen anderen zugute kommen können.

Tel Aviv, im Juni

Ohnegleichen in der ganzen Welt ist die rasche Gründung neuer Städte in Israel. Sie wurden seit der Staatswerdung vor vierzehn Jahren mutig auf freier Fläche erbaut. Haben die Israelis die vorhandenen Ideen genutzt, aus den Fehlern der Städtebauer in anderen Ländern gelernt, unter den diktierten Bedingungen und Anforderungen Besonderes geleistet und ihren großen Vorteil genossen, daß der Staat Eigentümer des Baugrunds ist (bis auf die alten Städte) und hartnäckige Eigentumskämpfe, die woanders die Stadtplaner empfindlich hemmen, ausblieben?

Menschen sind Menschen, und das Ideale wird nie erreicht. Schönheiten sind die neuen Städte Israels bisher nicht. Heute sagen die Israelis: „Kommen Sie in ein paar Jahren wieder, denn wir sind noch lange nicht fertig.“ Tatsächlich sind Bauplätze und halbfertige Städte überall.

Israel hatte zunächst die größte Not damit, die hereinströmenden Einwanderer unterzubringen und zu beschäftigen. Sie bauten unter Zeitdruck, litten unter Materialmangel und hatten zuwenig Fachkräfte. Als der Staat gegründet wurde, wohnten 800 000 Einwohner hauptsächlich an der Küste, 90 von je 100 in ganz Israel auf einer Fläche, die nur 14 Prozent des Staatsgebietes ausmachte. Das übrige Land war leer. Ein schnell gegründetes Planungsamt unter der Leitung des großen Architekten Ariel Sharon (der am Bauhaus in Dessau studiert und gearbeitet hatte) machte sich daran, die in weiteren Einwanderungswellen hereinströmenden, oft bitter armen Neueinwanderer unterzubringen. Heute beträgt die Bevölkerung fast 2,5 Millionen. Es ist eine ungeheure Leistung gewesen, diesen Einwandererstrom zu integrieren. Die Aufnahme der Flüchtlinge in der Bundesrepublik bleibt da im Zahlenvergleich weit zurück.