Von Willi Bongard

Die gängige Redensart, wonach der Schuster mit den schlechtesten Schuhen herumläuft, gilt bekanntlich nicht nur für das Schuhmacherhandwerk; sie trifft vielmehr auf alle mehr oder weniger spezialisierten Berufszweige zu – Werbeagenturen nicht ausgenommen.

Es ist einigermaßen grotesk, daß ausgerechnet diejenigen Unternehmen, die sich darauf verlegt haben, anderen Firmen und deren Produkten zu Ruf und Ruhm zu verhelfen, bisher die geringsten Anstrengungen unternommen haben, Sympathie und Aufmerksamkeit für ihr eigenes Handwerk in der Öffentlichkeit zu wecken. Die Existenz der Werbeagenturen liegt eher im Halbdunkel, steht allenfalls im Zwielicht „geheimer Verführungspraktiken“.

Manch böswillige Kritik an den „Herren im grauen Flanell“ wäre wahrscheinlich unterblieben, manch schlimmer Vorwurf nicht erhoben und manche Verdächtigung nicht ausgesprochen worden, wenn sich die Werbeagenturen bisher aufgeschlossener gezeigt, mehr Einblick in ihre Arbeit gegeben und ihr Inkognito bereitwilliger gelüftet hätten.

Mit der beinahe ans Geheimbündlerische grenzenden Zurückhaltung der deutschen Werbegewaltigen soll es jedoch nunmehr ein Ende haben. Das jedenfalls ist der – auf einer Pressekonferenz im Düsseldorfer Industrieclub – erklärte Wille der in der Gesellschaft Werbeagenturen (GWA) zusammengeschlossenen 21 großen Werbeagenturen.

Die Gesellschaft Werbeagenturen (GWA) ist für die Werbung etwa das, was für die deutsche Nachkriegsliteratur die „Gruppe 47“ ist. So sehr sich die in dieser Gesellschaft vereinten Werbeagenturen nach Art und Umfang ihrer Dienstleistungen voneinander unterscheiden, so einig ist man sich in der Einhaltung gewisser Qualifikationsbestimmungen, denen man sich freiwillig unterwirft. Dazu gehört vor allem die Gewähr für vollständigen Agenturservice, von der marken- und werbetechnischen Planung über die Gestaltung der Werbemittel und deren Auswahl bis zur treuhänderischen Verwaltung der Werbeetats, die Unabhängigkeit von den Herstellern der Werbemittel und von den Werbeträgern, und Konkurrenzausschluß.

Was die Proklamation der „Unabhängigkeit“ betrifft, so ist darunter vor allem der Verzicht auf eigene (Werbemittel-)Produktionsunternehmen und sogenannte „Pachtungen“, nämlich von Werbeträgern (Inseratenteile, Plakatanschlagflächen usw.) zu verstehen. Auf diese Weise soll einer Bevorzugung oder Benachteiligung bestimmter Werbemittel oder Werbeträger vorgebeugt werden.