Vorige Woche wies der Tübinger Soziologe Professor Dr. Ralf Dahrendorf darauf hin, wie erschreckend niedrig der Anteil der Arbeiterkinder an den Universitäten der Bundesrepublik ist (siehe auch unsere graphische Darstellung). Als einen der Gründe analysierte er die wenig entwickelte Bildungsfreundlichkeit der Arbeiter. Heute untersucht er das Gegenstück dazu: die Arbeiterfreundlichkeit der Bildungsanstalten; und abschließend beschäftigt er sich mit der Frage, ob und inwieweit geringe Begabung der Arbeiterkinder den bestehenden Zustand erklären kann. Dahrendorf läßt keinen Zweifel daran, daß und warum ihm eine Beteiligung von Arbeiterkindern an den Möglichkeiten der höheren Bildung notwendig erscheint.

Viele Arbeiter haben ein bitteres Bild der Schule und Universität. Welches Bild aber haben Schule und Universität vom Arbeiter? Dies ist der Punkt, um von der Frage der Bildungsfreundlichkeit der Arbeiter zu der der Arbeiterfreundlichkeit der Schule überzugehen. Bindeglied beider Gruppen von Faktoren ist das im Artikel 6 des Grundgesetzes verankerte Elternrecht: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“

Vielleicht darf ich diesem Satz die Aussage der Mutter eines Kindes gegenüberstellen, das auf Grund psychologischer Tests für die höhere Schule begabt ist. Die Mutter wurde (in der erwähnten EMNID-Untersuchung) gefragt: „Was hält Sie davon ab, Ihren Sohn auf eine höhere Schule zu schicken?“ Sie antwortete: „Ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie er talentiert ist. Wenn er das Zeug dazu hätte, tat ich ihn schon schicken. Ich tat auch helfen, soviel als ich kann, aber natürlich könnten wir das nicht allein schaffen. Bisher hat uns noch niemand gesagt, daß der Bub genügend talentiert wäre, und wir haben gar nicht daran gedacht, ihn auf eine Schule zu schicken. Aber wenn er talentiert ist, bin ich schon dafür.“

Und so beurteilt der Lehrer des betroffenen Kindes das Verhältnis von Begabung und sozialer Schichtung: „Kinder aus gehobenen Schichten bringen für die Schule mehr mit als Kinder aus Arbeiter- und Bauernfamilien. Das liegt einmal am Milieu, aber auch an der Vererbung. Aber ganz sporadisch treten auch Begabungen auf, die aus ganz einfachen Familien kommen ... Aber es besteht kein Zweifel, daß Kinder aus gehobenen Schichten im allgemeinen besser geeignet sind für die höhere Schule ...“

Die Fülle von Motiven zu entwirren, die in solche Äußerungen einmünden, bedürfte es eines Traktats; doch wollten wir wenigstens einen Anfang versuchen. Die Entscheidung darüber, wieviele Arbeiterkinder an deutschen Universitäten studieren, fällt in unserem Schulsystem – wenn hier von den Möglichkeiten des zweiten Bildungsweges einmal abgesehen werden darf – beim Übergang in die höhere Schule, also in der Regel im 11. Lebensjahr der Kinder.

Eine Nachentscheidung für diejenigen, die diese erste Hürde genommen haben, liegt dann im Verlauf der höheren Schulbildung selbst. Damit spitzt sich die Frage der Arbeiterfreundlichkeit der Bildungseinrichtungen zu: Wer bestimmt die Selektion beim Übergang zur höheren Schule? Wer bestimmt sie im Verlauf der höheren Schule? Welche Motive sind dabei maßgebend?

Aus Elternrecht wird Lehrerrecht