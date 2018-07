Inhalt Seite 1 — Athleten aus der Retorte? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alex Natan

Die englische Meile ist noch immer die Distanz, die in vielen Ländern mehr Interesse zu erregen vermag als irgendeine andere Strecke. Als sich vor wenigen Wochen der Jahrestag zum zehntenmal jährte, an dem Dr. Roger Bannister die mythische Schallgrenze der vier Minuten durchbrechen konnte, wurde dieser Meilenstein in Großbritannien auch gebührend beachtet. Man durfte mit Genugtuung feststellen, daß in dieser Dekade weitere 42 Meilenläufer in 141 Rennen die gleiche Rekordmarke unterboten haben und daß berechtigte Hoffnung besteht, daß hier noch nicht die menschliche Leistungsgrenze erreicht worden ist. Warum aber diese beliebte Meile heute einfacher zurückzulegen ist als vor zehn Jahren, ist trotzdem nicht recht klar geworden. Der englische Olympia-Coach ist der Auffassung, daß die Leistung Bannisters als psychologischer Ansporn für andere Läufer gewirkt hat, Bannister selbst glaubt einmal an wesentlich verbesserte Trainingsmethoden, weist aber dann auf die größere Anzahl von Athleten hin, die die Meile laufen, so daß damit allein die Chance, solche „Mißgeburten der Aschenbahn“ wie er selbst zu produzieren, enorm gestiegen sei.

Der Idealtyp wird errechnet

Die „Sunday Times“ ist in der Lage gewesen, einen Vorabdruck eines Buches zu veröffentlichen, das im Juli in England erscheinen wird. Es stammt von Dr. James Tanner einem bekannten medizinischen Spezialisten, der nach den letzten Olympischen Spielen im Londoner Universitätsinstitut für jugendliche Gesundheitsfragen interessante Untersuchungen angestellt hat. Er glaubt ein paar schlüssige Antworten gefunden zu haben, die es den Sportphysiologen und Coaches der Zukunft, vom jugendlichen Aktiven ganz abgesehen, ermöglichen werden, physische Kennzeichen für die Eignung spezieller Distanzen in der Leichtathletik zu erkennen und entsprechende Ratschläge zu erteilen. Dr. Tanner und seine Mitarbeiter haben 137 Athleten, die an den letzten Olympischen Spielen teilgenommen haben, auf Größe, Form und körperliche Eigenarten hin untersucht und die erzielten Resultate mit denen von 29 Gewichthebern und 33 Ringern verglichen, die an den letzten „Commonwealth Spielen“ teilgenommen hatten.

Sie verwandten neue, anthropometrische Instrumente, und Röntgenaufnahmen um das Verhältnis von Muskeln, Knochen und Fett in etwa zu bestimmen.

Die erhaltenen Maße der Läufer zeigen eine enge Beziehung zwischen Körperbau und jener Strecke auf, in der sie sich besonders hervorgetan haben. An Hand von einem halben Dutzend Ergebnissen vermochte der Spezialist ohne Schwierigkeiten 400-m-Läufer von Marathonläufern zu unterscheiden. Es ist seine Auffassung, daß der 400-m-Typ groß, langbeinig und im Verhältnis zu seinen Hüften breitschultrig, sowie ziemlich schwer mit Muskeln bepackt ist. Langstreckenläufer dagegen sind klein, Kurzbeinig und ohne besonderes Muskelrelief. Der Mittelstreckenläufer steht als Typ zwischen beiden Extremen. Mit ihnen verglichen, sind Sprinter ausgesprochen muskelbepackte Athleten mit kürzeren Beinen. Mit Ausnahme einer Kategorie – der Marathonläufer – schienen alle untersuchten Läufer größer und schwerer als jene zu sein, die Prof. Kohlrausch 1928 in Deutschland überprüft hatte, und zur Unterscheidung seiner Sporttypen führten.

Aber der Kampfgeist entscheidet