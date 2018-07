Unser Jahrhundert im Bild. C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 784 Seiten mit 2150 Bildern, 45,– DM

Golo Mann meint – in der Einleitung zu diesem Buche –, man wisse nicht, ob unser Zeitalter glücklicher gewesen sei als frühere; auf jeden Fall sei es gefährdeter. Er glaubt auch, daß in den letzten sechs Jahrzehnten sich mehr ereignet habe als früher. Wenn man diesen Band durchblättert, wird man ihm recht geben. Eine unübersehbare Fülle von Ereignissen, im Staat, in der Gesellschaft, auf dem Theater, in den Salons und leider auch in vielen Kriegen und Bürgerkriegen, zieht an uns vorüber. Die Idylle ist so selten, und fast nie verläßt uns das Gefühl, irgendeine dunkle Gefahr künde sich am Horizont an, oder sie habe bereits die Menschen überwältigt.

Die Einleitungen zu den einzelnen Abschnitten haben bedeutende Sachkenner geschrieben: Golo Mann, Paul Kluke, Werner Conze, Otto-Ernst Schüddekopf, Karl-Dietrich Bracher, Hans-Adolf Jacobsen, Hans Herzfeld. Die Auswahl der Bilder und die Unterschriften besorgten Gert Richter, Otto-Ernst Schüddekopf und Dietrich Strothmann. Man erfährt manches Neue von ihnen an Gedanken, Überlegungen, Tatsachen. Doch wird man den Autoren nicht zu nahe treten, wenn man feststellt, daß die stärkste Wirkung des Buches von den zweitausend Bildern ausgeht, den vielen unbekannten und den vielen, die man wiedererkennt und in einem solchen Buch nicht missen möchte.

Der Zeitgenosse wird kein Lebensgebiet finden, das nicht mit wichtigen Photos, Zeichnungen, Karikaturen, Gemälden vertreten wäre. Man sieht den deutschen Kaiser ebenso wie Leo Trotzki, ein Bühnenbild der Uraufführung von „Alt-Heidelberg“ ebenso wie Chiricos „Hektor und Andromache“ und Plakate, die zur Suche nach dem entführten Sohne Lindberghs aufrufen.

Für den, der geschichtliches Gefühl besitzt und dem Umsturz der Zeiten nachspüren möchte, sind diese Bilder von faszinierender Gewalt. Man wird nicht müde, in dem Band zu blättern, schließlich hat man sich festgelesen oder auch festgeschaut. Am Ende glaubt man, unser Jahrhundert in seinem Wandel deutlicher zu sehen als bisher. A. L.