Das sehr strapaziöse Geschicklichkeitsfahren, durch das Tal der roten Zahlen und haarscharf vorbei an den Abgründen der Kapitulation ist für die Bayerischen Motoren Werke AG, München, beendet. Der bescheidenen Besserung, die sich nach der Sanierung schon im Geschäftsjahr 1962 bemerkbar machte, ist 1963 ein Spurt in die Steilkurve der Erträge gefolgt. Den leidgeprüften Aktionären wird erstmals in der Nachkriegszeit eine Dividende von 6 Prozent auf 60,66 Millionen Mark Grundkapital vorgeschlagen. Das ist zwar erst eine bescheidene Ausschüttung, aber das Rechnungswerk und die optimistischen Erwartungen der Verwaltung berechtigen auch die Anteilseigner zu angenehmen Hoffnungen für die Zukunft.

Diese Hoffnungen werden in erster Linie von dem Erfolg des derzeitigen Produktionsprogramms genährt. Die Konstruktion individueller, sportlicher Fahrzeuge, die außergewöhnlichen Investitionsanstrengungen und die Rationalisierung und Straffung von Produktion und Vertrieb lassen das weißblaue Firmenzeichen in neuem Glanz erstrahlen. Die Mittelwagen BMW 1500, BMW 1800 und BMW 1800 Ti erwiesen sich als die starke Lokomotive. Ihr Anteil an dem um 47 Prozent erhöhten Umsatz wuchs auf fast die Hälfte. Im laufenden Jahr soll er sich 60 Prozent nähern. Der Anteil der Kleinwagen ging auf ein gutes Viertel zurück. An die Produktionseinstellung dieser Typen ist jedoch nicht gedacht, „weil BMW immer auf zwei Füßen gestanden hat“. Nachdem im Berichtsjahr die Belegschaft nur noch um einige hundert Man verstärkt werden konnte, bot sich die Drosselung der Kleinwagenproduktion und die Einstellung des Großwagenbaues – mit Ausnahme des 3,2-Liter-Coupés – als naheliegende Lösung zur Erhöhung des Mittelwagen-Ausstoßes.

Neben der relativ bescheidenen Motorradfertigung nahmen im Berichtsjahr besonders die Zulieferungen für die BMW-Triebwerkbau GmbH zu. Diese je zur Hälfte der BMW AG und der MAN gehörende Gesellschaft verdoppelte ihren Umsatz auf 310 Millionen Mark; sie wird voraussichtlich für 1963 erstmals eine Ausschüttung vornehmen.

Noch stärker als der Umsatz ist bei BMW die Ertragskraft gestiegen. Abschreibungen und Jahresüberschuß haben sich mehr als verdoppelt. Gleichzeitig erlaubte die Atempause bei den Investitionen eine finanzielle Konsolidierung; sie ermöglichte eine Freistellung großer Teile des Anlagevermögens von dinglichen Rechten. Dadurch konnte ein staatsverbürgtes Schuldscheindarlehen in Höhe von 50 Millionen Mark für zusätzliche Investitionen aufgenommen werden, dem bis Anfang 1965 eine zweite Tranche von 15 Millionen Mark folgen soll. Die Verwaltung will mit diesem Schritt ihre wiedererlangte Kreditfähigkeit und -würdigkeit dokumentieren.

Im laufenden Jahr ist der Absatz bisher weiter gestiegen. Die Nachfrage nach Mittelklassewagen hält unverändert stark an. Ihre Tagesproduktion von 165 Stück (plus 120 Kleinwagen) wird im zweiten Halbjahr 1964 etwas erhöht. Der Börsenkurs von über 400 scheint auch durch bestimmte Aufkäufe verursacht worden zu sein, die offensichtlich nicht von den beiden Großaktionären (Quandt-Gruppe und Dr. Körfer, Bern) ausgehen. B. N.