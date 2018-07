Ein abfallender Umsatz, Produktionsrückgänge und ein nicht gerade lukrativ zu nennendes Ergebnis, das waren auch bei der Stahlwerke Bochum AG, Bochum, die Kennzeichen des vergangenen Geschäftsjahres. Aber auch bei diesem Qualitäts- und Edelstahlerzeuger geht es – dem Trend der Branche folgend – inzwischen kräftig bergauf. Eine 13prozentige Umsatzsteigerung verzeichnet das Unternehmen, dessen Großaktionär die Otto-Wolff-Gruppe ist, in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres.

Ein beträchtlicher Fortschritt gegenüber dem Berichtsjahr also, das nicht von ungefähr so schlecht war. In einer Pressekonferenz hat das Vorstandsmitglied Wilhelm Hochhäuser darauf hingewiesen, daß die Kapazitätsauslastung im zurückliegenden Jahr zum Teil sehr zu wünschen übrig ließ. Die Stahlwerkskapazität wurde mit durchschnittlich 70 Prozent, die Blockstraße mit 75, das Elektroblechwalzwerk mit 70, das Edelstahlblechwalzwerk mit 60 und das Hammerwerk mit 80 Prozent ausgenutzt.

Der Umsatz der Stahlwerke Bochum ermäßigte sich im Berichtsjahre um 4,3 Prozent auf 293 Millionen Mark. Der Export bleib mit 57 Millionen Mark gleich, so daß sich sein Anteil am Umsatz von 18,6 auf 19,4 Prozent erhöhte. Die Produktion blieb auch hier unter den Vorjahrsziffern: die Rohstahlerzeugung ging auf 198,7 (Vorjahr 207,5) tausend Tonnen, Halbzeug auf 140,4 (153,5) und die Produktion von Blechen auf 278,1 (285,9) tausend Tonnen zurück.

Einigermaßen stabil hat sich indessen die Ertragslage gehalten, wobei allerdings zu bemerken ist, daß schon das Vorjahr keine üppigen Gewinne gebracht hatte. Immerhin sprechen die mit 4,6 (Vorjahr 3,9) Millionen DM ausgewiesenen Ertragsteuern – der periodenechte Steueraufwand wurde in der Pressekonferenz als nahezu unverändert bezeichnet – nicht für ein verschlechtertes Ergebnis. Aber das Unternehmen hat wenig Spielraum gehabt, bei der Gewinnverwendung auch an sich selbst zu denken. Das Abschreibungsvolumen verringerte sich nochmals auf 10,1 (11,9) Millionen DM. Damit haben die Stahlwerke Bochum allerdings – wie ausdrücklich versichert wurde – die steuerlichen Möglichkeiten genutzt. Im Berichtsjahr sind nur 5,1 Millionen DM investiert worden. Auch 1964 werden die Investitionen nochmals unter den Abschreibungen liegen. Der früher in Aussicht genommene Bau einer Stabstahlstraße ist erneut zurückgestellt worden. Nmn