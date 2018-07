Inhalt Seite 1 — Der begrabene Sartre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tote ohne Begräbnis, Sartre hat das Stück im Jahre 1946 vollendet, ist ein Drama klassischen Stils. Man disputiert nach cartesianischer Art (um im Absurden zu enden); logische Operationen, Gleichungen mit vielen Unbekannten – Körperfunktion, Reaktionsfähigkeit, Gewissensregung, Schuldgefühl – bestimmen die Handlung (doch das Resultat ist paradox); der Szenenablauf folgt, so konsequent wie durchschaubar, den Gesetzen des Kontrasts: Im ersten und dritten Akt agieren die Opfer, im zweiten und vierten die Henker.

Widerstandskämpfer sind in einem Speicher gefangen; einer nach dem anderen wird in die Folterkammer befohlen und erlebt, daß auch die kühnste Phantasie unfähig ist, den physischen Schmerz zu realisieren. Die Leidenskapazität entscheidet über Rang und Ansehen in der Gemeinschaft: Wer zu versagen droht, ist verloren, wird stumm gemacht oder hat sich zu töten; wer nicht dazu gehört, scheidet aus; die Toten ohne Begräbnis und der Gefängnisbesucher sprechen verschiedene Sprachen. Die Situation befindet über Reflexe, Stimmungen und Ängste; wenn der eine das Rotjäckchen trägt und der andere im Futurum parliert, ich werde, wir wollen, verlieren die gemeinsamen Erinnerungen, aber wir liebten uns doch, ihren Sinn.

Tote ohne Begräbnis ist eine Folterballade über jenes Thema des einsamen Tods, in dessen Zeichen die Solidarität des Lebenden endet: Man stirbt, und die anderen sprechen vom Garten und begießen den Kohl. Es ist ein schreckliches Stück: so grausam im Sujet, so ausweglos in seiner Problematik und so gnadenlos in der Diktion, daß man schon eine sehr dilettantische Aufführung sehen muß, um in der Nacht darauf schlafen zu können.

Nun, die Stuttgarter Fernsehleute machten das Unmögliche möglich. Statt des Schreckens stellte sich die Langeweile ein, und nur das Pflichtgefühl bewog den Betrachter, dem grausamen Schauspiel dieser öden Sartre-Funeralien bis zum Ende zu folgen.

Mit kecker Dreistigkeit haben zwei Männer mit Namen Gustav St. und Rainer W. einen großen Autor erwürgt, indem sie die wohl voneinander geschiedenen Akte munter durcheinanderwirbelten und die Schulzimmer-Szenen mit den Bodenkammer-Bildern vermischten. Was heißt hier Ökonomie, sagten W. und St., was scheren uns Akte, wir rühren den Teig, wir wirbeln und zaubern, zuerst I, 3, dann II, 2, das kommt nicht so drauf an, die Hauptsache ist, es geht rund.

Wenn einer abgeführt wird, muß ihm die Kamera folgen, und damit sie ihm auch folgen kann, verbinden wir Kammer und Zimmer durch eine Treppe, da ergeben sich prächtige Gänge, ein Trippeln und Trappeln zwischen oben und unten, nicht dieses öde Tür auf und Tür zu, nicht diese Einheit des Orts, da schaffen wir doch lieber noch gleich ein drittes Zimmer dazu, ein Quälkabinett, ganz in Dunkel getaucht, mit Max Mairich als fettem Mephisto. O Sartresche Luzidität, o aristotelische Stringenz: was haben die Verdeutlichungs-Fanatiker getan! Statt zu bemerken, daß der Dramatiker sich sehr genau überlegt hat, wessen Folterungen direkt und wessen Torturen gespiegelt vorexerziert werden können, wann zu handeln, wann zu reflektieren ist, griff man zum Stift und machte alles gleich: nicht ahnend, was es heißt, wenn Henker erst so spät auftreten; nicht erkennend, welche Valeurs das Nacheinander des Zweiebenenspiels mobilisiert.

Und dann die Streichungen, die banausische Eliminierung der wichtigsten Sätze! „Ich habe einen armseligen beschissenen Körper, mit Nerven wie eine Frau“: das ist der ganze Sorbier; „Ich will aber nicht denken“: das ist François, ein Fünfzehnjähriger, am Rande bemerkt. „Verzeiht mir, ich habe keine Tränen mehr. Und der Tod keine Bedeutung mehr. Draußen liegen dreihundert im Grase, und auch ich werde kalt und nackt sein, und keine Hand wird mein Haar streicheln“ .. wenn ich die Sätze der Lucie nicht aussprechen lasse, wird weder das Doppelgesicht der liebenden Schwester und Brudermörderin noch das Antigone-Pathos der im Angesicht des Regens wieder zum Leben erwachenden Frau sichtbar. „Ich sah ihn einige Male in den Straßen von Piräus, von einer Armenierin begleitet“ ... wenn ich – aber genug.