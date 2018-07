Wollen die Mitglieder der Massengesellschaftwirklich die Freiheit?

Heinz-Dietrich Ortlieb (Herausgeber): Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts und Gesellschaftspolitik. 9. Jahr. Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen. 312 Seiten. 21,30 DM

Der Herausgeber schickt dem Jahrbuch ein Vorwort voraus, in dem er den Zweck darlegt, den er und seine Freunde von der Akademie für Wirtschaft und Politik mit der Veröffentlichung dieser Jahrbücher verfolgen. Sie wollen die Wissenschaft im sozialen Bereich wirksam machen, sie wollen, daß die Wissenschaft die Praktiker in Wissenschaft und Politik vor Irrtümern bewahre. Im Elfenbeinturm reiner Neutralität ist das nicht möglich, dazu gehört Bekennen. Der Leser kann Ortlieb wieder einmal bestätigen, daß diese Verbindung von Wissenschaft und praktischem Willen die Lektüre reizvoll macht.

Aber wo soll der Rezensent anfangen, wo soll er aufhören, wenn er einen Begriff vom Inhalt geben will? Siebzehn Aufsätze enthält dieses Jahrbuch, jeder Autor ist ein Sachkenner, und jeder schreibt so, daß auch Nichtfachleute ihm zu folgen vermögen. In der Verwirrung über dem Reichtum an Gedanken und Überlegungen hat sich der Rezensent zu einer Einseitigkeit entschlossen, von der er hofft, daß sie fruchtbar sei. Er beschränkt sich darauf, von einem einzigen der Aufsätze zu erzählen, von dem nämlich, der nach seiner Meinung in einem breiteren Kreise das größte Interesse finden wird. Das ist der Beitrag von Ralf Dahrendorf über „Die Politik der Massengesellschaft“.

Zunächst scheint dieser Aufsatz nur einen Überblick über moderne amerikanische Theorien zu geben. Aber man sieht bald, daß Dahrendorf mehr will als referieren. Er hat seine eigenen Grundanschauungen, und sie prägen sich kräftig aus. Verzichten wir daher in dieser Rezension lieber darauf, die Meinungen der amerikanischen Kollegen von Dahrendorf kennenzulernen, und halten wir uns an Dahrendorfs Thesen.

Er beginnt mit einer nicht eben heiteren, aber wohl unwiderleglichen Feststellung: Die parlamentarische Demokratie hat in dem gleichen Maße an gesellschaftlicher Unterstützung verloren, in dem die allgemeinen Bürgerrechte sich von einer Minderheit auf alle erwachsenen Mitglieder der Gesellschaft ausgedehnt haben. Man ist nicht gleich ein Konservativer, wenn man erkennt, daß Gleichheit und Freiheit sich nicht, unbedingt zu ergänzen brauchen, sondern daß sie oft in einem Verhältnis der Spannung zueinander stehen. Und mehr als ein unvoreingenommener Beobachter fragt sich, ob die Massengesellschaft wirklich ein günstiger Nährboden für die Verfassung der Freiheit sei.

Dahrendorf stellt dann eine überraschend? Frage. Gerade die Freunde des Weimarer Staates leiden unter der Tatsache, daß ausgerechnet die Demokratie war, deren sich Hitler bedient hat, so daß sie am Ende (nicht zum ersten Male in der Geschichte) in die Tyrannis umgeschlagen ist Aber Dahrendorf fragt ernsthaft, ob das Deutschland der Weimarer Republik wirklich eine Massengesellschaft war. Er stellt die Frage nur, um sie sogleich zu verneinen. Er glaubt nicht, daß man die deutsche Gesellschaft der zwanziger Jahre mit der amerikanischen Gesellschaft unserer Tage vergleichen könne.