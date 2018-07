Inhalt Seite 1 — Ein neuer Mann macht Inventur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hanns Meenzen

Wie soll man ihn anreden, den neuen Mann an der Spitze der Arbeitgeber? Herr Präsident, Herr Professor, Herr Minister, Herr Abgeordneter, Herr Doktor, oder soll man von seinem Anerbieten Gebrauch machen und ihn schlicht Herr Balke nennen? Schon diese Überlegung, die sich zu Beginn des Gesprächs aufdrängt, deutet hin auf die möglichen Perspektiven der Unterhaltung. Der gelernte Chemiker kennt sich in Fragen der Automatisierung und der Kernenergie ebensogut aus wie er über das menschliche Zusammenleben innerhalb des Betriebes und die Zusammenhänge zwischen Wissenschaft und Politik nachgedacht hat.

Die Gesellschaft mit mehr Vernunft und sittlichen Gesetzen zu formen und weniger mit willkürlich ausgeübter Macht könnte man als das Ziel bezeichnen, das Balke sich gesetzt hat. Aber ob diesem Ziel noch eine Chance gegeben ist, daran zweifelt er selber. Balke bringt keine neue Konzeption für sein neues Amt mit, wohl aber eine gehörige Portion Skepsis, sowohl gegenüber unserer gegenwärtigen sozialen Ordnung als auch hinsichtlich der Möglichkeit, eine Abkehr vom wohlfahrts- und versorgungsstaatlichen Denken zu vollziehen. Dabei sieht er in den Gewerkschaften auf lange Sicht offenbar weniger einen Gegenspieler als einen Partner. Er gibt sich der Hoffnung hin, die Schwergewichte verlagern zu können. Weg von einem unfruchtbaren Feilschen um höhere Löhne und hin zu gemeinsamen Anstrengungen um eine soziale Ordnung, die nicht mehr aus dem Wohlstand erwächst, sondern vom Geist und der Idee her bestimmt ist.

Den Sozialpartnern, so äußerte er schon mehrfach, werden eines Tages die Arbeitsbedingungen vom Apparat, vom automatisierten Produktionsprozeß diktiert werden. Dabei erwächst uns die schwer zu lösende Aufgabe, die in den Produktionsprozeß eintretenden Menschen zu höheren Qualifikationen auszubilden und schon bei der Ausbildung den später wechselnden Anforderungen Rechnung zu tragen. Aber auch jene Menschen gilt es zufrieden zu stellen, die nur noch Druckknöpfe zu bedienen haben. Balke sieht die Gefahr der geistigen Aushöhlung für eine ganze Gesellschaftsschicht und mißt diesen soziologischen Umschichtungen größere Bedeutung bei als vielen anderen Problemen, die heute die aktuelle Sozialpolitik beherrschen.

Andererseits will er den Bereich der automatisationsreifen Industrie eingeschränkt wissen auf etwa 10 bis 15 Prozent der Weltproduktion in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Eine wirklich ernsthafte Bedrohung durch eine technologische Arbeitslosigkeit gibt es für ihn nicht. Allenfalls vorübergehend könne sie auftreten, aber dann biete sich das Mittel der Arbeitszeitverkürzung als Reserve an. Den Einwand, daß gerade dann die Unternehmer am längeren Hebelarm sitzen und schwerlich zu Arbeitszeitverkürzungen zu veranlassen sein würden, begegnet er mit dem Hinweis auf staatlichen Zwang.

Dieses mit seiner freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Konzeption scheinbar im Widerspruch stehende Bekenntnis zur staatlichen Regulierung ist dennoch kennzeichnend für die geistige Spannweite Balkes. „Die Wirtschaftspolitik sollte als Regulativ, als Ausdruck der wirtschaftlichen Vernunft, die notwendig ist, um das Zusammenleben der Menschen und Völker untereinander zu sichern, zweifellos einen ordnenden Einfluß auf das Sozialgefüge haben.“ („Vernunft in dieser Zeit“, Econ-Verlag). Und mehr noch: Auf dem Weg zum Ziel einer beständigen sozialen Ordnung tritt für ihn auf lange Sicht die Frage nach dem Charakter des Wirtschaftssystems zurück. „Unbestreitbar sind Begriff und charakteristische Merkmale des Unternehmers nicht nur an die kapitalistische Wirtschaft und Gesellschaft gebunden, sondern an die industrielle Gesellschaft... Es wäre sachlich unrichtig, mindestens aber unvollständig, wollten wir uns die Zusammengehörigkeit von Kapitalismus und Unternehmer als Maßstab nehmen; denn der Kapitalismus ist in erster Linie eine Wirtschaftsgesinnung, während es sich beim Industrialismus um eine Wirtschaftsweise handelt.“ Von dieser Wirtschaftsweise abzugehen ist für Balke „vollkommen unmöglich und utopisch“, die bisherigen Gesinnungsattribute sind hingegen nicht wesensnotwendig.

Eines der Probleme, die sich aus dem Industrialismus ergeben, ist das Sicherheitsbedürfnis des einzelnen. Für Balke ist dieses Problem schon seit Bismarck falsch angegangen worden. Unsere Aufgabe ist, „den Schutt abzuräumen“, der seitdem, wie überhaupt beim Übergang von der agrarischen zur industriellen Gesellschaft angehäuft worden ist. Für ihn haben wir das Vertrauen in die vom Staat garantierte soziale Sicherheit durch das Mißtrauen in den Geldwert erkauft.