Inhalt Seite 1 — Gleiche Rechte für Neger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, im Juni

Am gleichen Tag, an dem der amerikanische Senat mit guter Zweidrittelmehrheit den Marathonreden der demokratischen Opposition aus den Südstaaten ein Ende setzte, versuchten im Küstenstädtchen St. Augustine in Florida fünf Neger und Negerinnen und zwei weiße Männer, das Schwimmbad eines Motels zu integrieren, indem sie gemeinsam ein Bad darin nahmen. Ein Polizist sprang ihnen ins Wasser nach und drängte sie in eine Ecke des Bassins. Dort warteten schon andere Beamte, die unter den anfeuernden Rufen weißer Rassefanatiker („Holt die Hunde raus!“) die fünf Farbigen, ehe sie ins Gefängnis abgeschleppt wurden, mit Holzknüppeln zusammenschlugen. Der Motelmanager James Brock goß derweil eine ätzende Desinfektionsflüssigkeit in den Swimmingpool, als sei Ungeziefer hineingefallen. Er schwenkte die Flasche vor lauter Haß so unvorsichtig, daß er sich den eigenen Arm betropfte und die Haut verbrannte; er wurde sein eigenes Opfer.

So wird es vielen weißen Rassenfanatikern in den USA gehen, wenn sie künftig in den Zwiespalt zwischen ihren Vorurteilen und den Bestimmungen des Bürgerrechtsgesetzes geraten, das der Senat vorige Woche mit 73 gegen 27 Stimmen verabschiedet hat – genau ein Jahr, nachdem John F. Kennedy seine Bürgerrechtsvorlage im Kongreß eingebracht hatte und 83 Tage nach dem Beginn der historischen Senatsdebatte.

Mit gesetzlichen Bestimmungen allein ist die Rassenfrage freilich nicht zu lösen. Der Widerstand sitzt tief im Herzen vieler Weißer – und nicht nur im Süden. Auch im „liberalen“ Norden, der mit der Emanzipationserklärung Präsident Lincolns vor hundert Jahren die Sklavenbefreiung in Amerika durchsetzte, leben die stillen Vorbehalte gegen den schwarzen Mitbürger noch immer zäh fort. Die „color-line“ zieht sich durch alle Wohnbezirke in jenen Städten, wo eine größere Zahl von Negern wohnt. Im Süden gehen nur fünf Prozent aller Negerkinder gemeinsam mit weißen Schulpflichtigen in die gleiche Schule. Verordnungen und Gerichtsentscheidungen reichen noch nicht aus, um die Gleichstellung der weißen und der farbigen Amerikaner herbeizuführen; ein Gesinnungswandel tut not. Das große Gesetz könnte ihn bewirken, das Präsident Kennedy erst in seinem dritten Amtsjahr, zögernd und unter dem Eindruck der großen Bürgerrechtskundgebungen des vorigen Jahres, vorlegte und das nun sein Nachfolger Johnson mit aller Kraft durch den Kongreß paukte.

Das ist immerhin schon ein amerikanisches Mirakel: der Südstaatler Johnson, der wiedergewählt werden will, stellt sich ohne Zögern hinter eine Vorlage, die im Süden die heftigsten, ressentimentgeladenen Vorbehalte weckt. Der Senat stimmt zum ersten Male seit 1917 einen Filibuster der Südstaaten-Demokraten nieder und erzwingt mit 71 gegen 29 Stimmen den Debattenschluß nach 82 Tagen Dauerreden der opponierenden Minderheit. Die fortschrittliche Senatsmehrheit überrollt dann wie eine Dampfwalze die rund hundert Zusatzanträge der Opposition, die das Gesetz verwässern sollen, bis auf einen von wesentlicher Bedeutung. Er stimmt der revidierten Fassung (das Repräsentantenhaus hat die Vorlage schon im März, gutgeheißen) mit 76 gegen 18 Stimmen zu und verabschiedet schließlich das ganze Gesetz mit 73 gegen 27 Stimmen.

Das alles sind außerordentliche Fortschritte. Die Senatoren, die Republikaner wie die Mehrheit der Demokraten, waren sich bewußt, daß es in der Bürgerrechtsfrage keinen Kompromiß mehr geben konnte und Amerika endlich beweisen mußte, ob es selber zu jenen Idealen steht, die es in der Welt verficht.

So wird dieses Gesetz Wirklichkeit, das dem Farbigen Zugang zu allen jenen Beherbergungsstätten, Geschäften und Restaurants gewähren soll, die ihm bisher noch verschlossen waren, das ihn am Arbeitsplatz und vor den Wahlurnen gleichberechtigt neben den weißen Amerikaner stellen wird und praktisch jede Form von Diskriminierung bis auf geringfügige Ausnahmen (zum Beispiel in kleinen Privatunternehmen wie Pensionen mit nur fünf Gästezimmern) aufhebt. Alle diese Bestimmungen sind erzwingbar, weil sie Strafverfahren gegen jedermann ermöglichen, der dem Neger Dienstleistungen und den Zugang zum Arbeitsplatz in Betrieben von bestimmter Beschäftigtenzahl verweigert oder ihn an der Ausübung des Wahlrechtes durch sogenannte Bildungstests hindert (die für Farbige so schwierig sind, daß in manchen Kreisen im Süden bis heute die Neger hundertprozentig von diesem Grundrecht ausgeschlossen sind).