Ist Masse eine Eigenschaft des ganzen Universums? Eine neue physikalische Theorie

Von Thomas v. Randow

Wenn sich irgendwo im All – und sei es am Ende der Welt – plötzlich Sterne in nichts auflösten, dann würden wir hier auf der Erde schwerer werden, und die Sonne würde heller scheinen. Diese bizarre Konsequenz ergibt sich aus einer neuen Gravitationstheorie, die der bekannte englische Astrophysiker Fred Hoyle und sein indischer Kollege J. V. Narlikar vor zwei Wochen veröffentlicht haben. Sie ist gewissermaßen ein comeback jener Hypothese über die Schwerkraft, die der Wiener Physiker und Philosoph Ernst Mach im vorigen Jahrhundert aufgestellt hat.

Basierend auf dem von Hoyle mit Vehemenz vertretenen sogenannten „steady state“-Weltmodell und formuliert in der Sprache der modernen Mathematik, bringt jene Theorie wieder Machs Postulat zur Geltung, nach dem die Masse eines Gegenstandes nicht dessen individuelle Eigenschaft ist, sondern abhängig von der Gesamtheit aller Massen im Universum.

Da die Hoyle-Narlikar-Hypothese die von Einstein entwickelte relativistische Gravitationstheorie als Spezialfall enthält, so wie diese ihrerseits die Newtonsche Lehre für spezielle Fälle gelten läßt, kann es sich durchaus um eine echte Erweiterung des gegenwärtigen physikalischen Weltbildes handeln.

Die Gravitation ist eine der vier Kräfte, die – soweit man weiß – das Weltgeschehen beherrschen. Die stärkste dieser Kräfte ist jene, von der zum Beispiel die Bausteine des Atomkerns zusammengehalten werden und deren Existenz sich in der Atombombenexplosion dramatisch offenbart: die starke Wechselwirkung, die bestimmte Elementarteilchen aufeinander ausüben, sofern sie nicht weiter als ein Billionstel Millimeter voneinander entfernt sind – weiter nämlich reicht diese Kraft nicht.

Im Gegensatz dazu ist die Reichweite der zweitstärksten, der elektromagnetischen Kraft unbegrenzt. Sie hält die Atomhüllen und die Moleküle zusammen und bewirkt die chemischen Prozesse. Wir nehmen sie als Wärme, Licht, Elektrizität oder Magnetismus wahr, und sie betätigt unseren Stoffwechsel, unser Wachsen, Sehen, Fühlen und Denken.