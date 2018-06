Der Name Welt-Buch-Messe ist in jeder Weise gerechtfertigt – was aber nicht heißen soll, wie von einigen Leuten behauptet wurde, daß die britischen Verleger und Organisatoren mit Frankfurt oder anderen Buchmessen in Konkurrenz treten wollen“ – so teilte es ein Informationsblatt mit, das vor einigen Monaten die gedruckte Bestätigung eines Gerüchtes brachte, welches vergangenen Herbst die Frankfurter Buchmesse und manches deutsche Nationalgefühlchen milde belebte: So, so, die Engländer wollen sich mal wieder isolieren – oder vielleicht gar Frankfurt das Wasser abgraben? Andererseits konnte man sich auch wieder nicht so recht dazu entschließen, das Unternehmen ernst zu nehmen, besonders als man sah, daß auch viele Engländer selber es freundlich belächelten, und als man hörte, daß in London Bücher auch und vorwiegend ganz prosaisch verkauft werden sollten.