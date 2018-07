Einen ungewöhnlichen Aufschwung nimmt seit Jahren die Versicherungsgruppe Hanbeiden Gesellschaften stiegen 1963 um 10 7 Prozent auf 129 3 Millionen Mark. Das Eigenkapital der 1750 gegründeten "Brandkasse" konnte von 1952 bis 1963 von 8 auf 27 Millionen Mark erhöht werden, während es bei der "Provinzial" in der gleichen Zeit von 1 3 auf 10 Millionen Mark anwuchs.

Bei der "Brandkasse" erzielte die Feuerversicherung mit einer Prämieneinnahme von 46 Millionen Mark den größten Anteil am gesamten Beitragsaufkommen von 67 7 Millionen. In der Industrie Feuerversicherung ergab sich wiederum ein Verlust, wobei die Zahl der Schäden über 100 000 Mark von 19 auf 42 stieg "Es zeigt sich", so sagte Generaldirektor Dr. Matthes, "daß die in den Vorjahren beobachtete Tendenz zum Großschaden keine nur vorübergehende Erscheinung gewesen ist".

Auch die Brandstiftungen nahmen weiter zu. 1959 entfielen reichlich 11 Prozent der Entschädigungen auf Brandstiftungen, 1963 waren es bereits mehr als doppelt so viele, nämlich 24 Prozent. Die 380 Brandstiftungen des Jahres 1963 erforderten von der Gesellschaft 5 3 Millionen Mark. An 208 Brandstiftungen, von denen die höchste Quote in die Sommerzeit der großen Ferien fiel, waren Kinder beteiligt. Von sechs Serienbrandstiftungen in Niedersachsen entfielen vier auf den Geschäftsbereich der "Brandkasse". Erst in zwei Fällen konnten die Täter überführt und bestraft werden. Vorsitzender des höchsten Verwaltungsorgans der "Brandkasse" ist übrigens der hannoversche Landesbischof Lilje, der die über zweihundert Jahre alte Tradition fortführt, daß jeweils der Abt zu Loccum dieses Amt innehat.

An Rückvergütungen zahlte die Versicherungsgruppe Hannover im vergangenen Jahr 16 Millionen Mark in der Sach- und Haftpflicht, Unfall- und Kraftverkehrsversicherung und 5 4 Millionen in der Lebensversicherung. Die Gesamtsumme von 21 4 Millionen Mark macht 16 5 Prozent des Prämienaufkommens des vergangenen Jahres aus. K. D.