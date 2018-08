Inhalt Seite 1 — Kleiner Kunstkalender Seite 2 Auf einer Seite lesen

KASSEL:

documenta III

Am kommenden Sonnabend, dem 27. Juni, wird in der Orangerie um 10 Uhr documenta III eröffnet, mit Ansprachen von Adolf Arndt und Werner Haftmann.

NEUSS (Clemens-Sels-Museum):

Gustave Moreau

Böcklin in Frankfurt, und in Neuß am Rhein Gustave Moreau! Daß die beiden Antipoden und Wahlverwandten zur selben Zeit als gespenstische Wiedergänger in Deutschland erscheinen, Anstoß erregen und Verwirrung stiften, ist kein genialer Regieeinfall eines Super-Ausstellungskoordinators, aber ein Symptom für die Neubewertung gewisser bisher verketzerter Kräfte des 19. Jahrhunderts. Moreau lebte 1826–98, Böcklin 1827–1901. Beide flüchteten aus der Banalität der Natur und einer erst realistischen, dann impressionistischen Optik ins Reich der Chimären und Mythen. Aber Moreau war immer nur ein Maler für „Eingeweihte“, seine Kunst ist hermetisch und literarisch infiziert und kreist monomanisch um das Mysterium der Frau: Salome, Sulamith, Helena, Circe, die immer gleiche Verführung, die Blume des Bösen. Seine Frauen sind sündhaft schön, in geisterhaft oszillierendem Licht gebadet und mit Juwelen bekleidet. Selbst eine Salome von Beardsley wirkt neben Moreaus Schleiertänzerin wie ein harmloses Bürgermädchen. Auch in dieser Vorstellung von der verhängnisvollen Rolle der Frau unterscheidet sich Moreau von seinem Zeitgenossen Böcklin, für den die Frau, auch als Nereide und Nymphe, in jeder mythologischen Verkleidung oder Entkleidung das Prinzip des Lichten und Reinen im Sinne des bürgerlich deutschen Idealismus verkörpert. Wäre aber seine Malerei, wie man nach der Thematik vermuten könnte, lasterhaft schwüle Salonkunst und tragikomisches Beispiel für die erotische Verfallenheit eines religiös gebundenen, asketisch (bei seiner Mutter) lebenden Künstlers, dann könnten die Bilder weiterhin im Musée Gustave Moreau in der Rue de la Rochefoucauld in Paris ruhen, wo sie seit dem Tod des Malers aufbewahrt werden und wohin sich selten ein Besucher verirrt. Seit der großen Ausstellung, die der Louvre 1961 dem Maler widmete, hat man aber seine formalen, technischen und intellektuellen Qualitäten entdeckt. Er gilt – ähnlich wiederum wie Böcklin – als ein Vorläufer des Surrealismus und der Phantastischen Malerei. Der Engel, der auf der Fassade von Notre Dame rastet, könnte von Chagall, der Pfau, der sich über Juno beklagt, von Max Ernst erfunden sein. Wie er die malerischen Mittel handhabt, ist ein Vorgriff weit ins 20. Jahrhundert. Moreau arbeitet mit eingekratzten Strukturen, Figuren werden durch ausgesparte weiße Flächen gezeichnet, minuziös ausgeführte Partien wechseln mit unbestimmbaren Farbzonen. Es gibt gegenstandsfreie „tachistische“ Farbstudien, die als „Palette“ bezeichnet werden. – Das Clemens-Sels-Museum ist schon dadurch für diese erste Moreau-Ausstellung in Deutschland legitimiert, daß es als erstes und bisher einziges Museum kürzlich drei Moreau-Bilder erworben hat. Frau Dr. Irmgard Feldhaus hat im Moreau-Museum 33 Werke, neben wenigen großen Bildern vor allem Aquarelle und Zeichnungen, auch einige „Paletten“, ausgesucht. Die Ausstellung dauert bis Ende August.

