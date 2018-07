Erwartungsgemäß war die von der Demag AG, Duisburg, vorgesehene Ausgabe der Wandelanleihe Gegenstand einer Diskussion – wenn auch der einzige – in der diesjährigen Hauptversammlung der Gesellschaft. Das traditionell ruhige Klima und nicht zuletzt auch die nahezu tropische Hitze am Versammlungstage haben der Verwaltung sicherlich Schützenhilfe bei der jetzt bevorstehenden Realisierung ihrer Anleihepläne geleistet. Bei nur 29 500 Gegenstimmen wurde der Vorschlag der Verwaltung von den Aktionären beschlossen, die nunmehr im Verhältnis 11:3 Wandelobligationen erwerben können. Die Wandelanleihe soll eine Laufzeit von 10 Jahren haben, die Obligationen können später im Verhältnis 4:1 gegen Aktien umgetauscht werden. Der Aufschlag, der beim Umtausch zu zahlen sein wird, reicht von 90 bis 150 Mark. Er ist um so höher, je später der Umtausch vorgenommen werden wird.

Wie im Falle der BASF, so macht das Unternehmen mit dieser Form der Finanzierung kein schlechtes Geschäft. Die Verzinsung von 5 1/2 Prozent ist niedriger und der Kurs höher als er bei einer echten Kapitalerhöhung hätte angesetzt werden können. In seiner Rede wies der Vorstandsvorsitzende Müller auf der Hauptversammlung auf die bekannte Tatsache hin, daß die Zinsen der Wandelanleihe für das Unternehmen steuerlich abzugsfähige Ausgaben darstellen, während die Dividende nur aus dem versteuerten Gewinn zu zahlen ist. Er habe sich ausgerechnet – so erklärte der Demag-Chef – zu welchem Kurs Aktien ausgegeben werden müßten, damit die darauf entfallende Zahlung von Dividenden einschließlich der entsprechenden Steuern nicht teurer sei als die jährlich 5 1/2 Prozent Zinsen auf die Wandelanleihe. Bei der jetzigen Dividende von 14 Prozent müßte der Ausgabekurs nach dieser Rechnung 550 Prozent betragen!

Wie die Aktionäre bei dieser Transaktion schließlich abschneiden, ist eine Frage, die in der Zukunft entschieden wird. Es kommt darauf an, ob die Entwicklung des Unternehmens so positiv verläuft, daß der Aktionär zum Zeitpunkt der Umwandlung ein attraktives Bezugsrecht erhält. Da der erste Umwandlungstermin der 2. Januar 1967 ist, an dem die junge Aktie zu 470 Prozent ausgegeben wird, müßte der Demag-Kurs ziemlich gradlinig weiter ansteigen, wenn die vorgeschlagene Wandelanleihe beide Partner gleichermaßen zufriedenstellen soll.

Offenbar ist die Demag-Verwaltung selbst recht optimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Unternehmens. Das Unternehmen stehe – so hieß es – vor der Notwendigkeit, große Investitionen vorzunehmen. Sie sollen nicht zuletzt dazu beitragen, der Demag einen gebührenden Anteil auf den sich neu bildenden Großmärkten der Welt zu sichern. Einzelheiten über die vorzunehmenden Investitionen gab der Vorstand allerdings nicht preis. Hierzu hieß es lediglich, die Skala der Pläne reiche von der Übernahme ergänzender Fertigungsabteilungen bis zum Erwerb weiterer Beteiligungen und der Verbesserung der Kapitalausstattung einzelner Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.

Der Ausbau des breitgestreuten Programms von Serienfabrikaten soll im Vordergrund der Bemühungen stehen, weil gerade diese Streuung sich in den vergangenen Jahren als stabiler Faktor erwiesen hat. Als Begründung für den Wachstumsoptimismus der Gesellschaft sind diese Angaben nicht gerade sehr vielversprechend. Auch in dem Geschäftsbericht finden sich keine entsprechenden Hinweise, wie überhaupt konkrete Aussagen über das Unternehmen im Demag-Bericht zugunsten zahlreicher Bilder ein bißchen arg kurz gekommen sind.

Der Bruttoumsatz des Konzerns betrug im vergangenen Geschäftsjahr 1,1 Milliarden DM und lag damit knapp unter dem Niveau des Vorjahres. Das Auftragspolster ist dagegen wieder gewachsen und sichert dem Konzern die Beschäftigung seiner Werke für ein volles Jahr. Rund 54 Prozent des Auftragsbestandes entfallen auf das Ausland. Für 1964 rechnet die Verwaltung mit einem höheren Umsatz. Mit der Ausschüttung von wiederum 14 Prozent auf das Grundkapital von 110 Millionen DM glaubt die Demag-Verwaltung ein „ausgewogenes Angebot“ gemacht zu haben.

Von dem ausgewiesenen Jahresüberschuß von 22,76 Millionen DM erhalten die Aktionäre 15,4 Millionen, während 7 Millionen der Freien Rücklage zugeführt und so im Unternehmen selbst verbleiben. Die Stärkung der Reserven sei notwendig, um das nicht versicherbare und auch nicht kalkulierbare Risiko abzusichern, betonte Generaldirektor Müller. Wenn die Demag im internationalen Großanlagen-Geschäft ihre bisherige mitführende Position behalten will, müsse die Verwaltung danach streben, Relationen zwischen Nominalkapital und Reserven wie bei der Auslandskonkurrenz zu erreichen, deren Eigenkapital zum Teil in Höhe von 60 bis 70 Prozent aus erwirtschafteten Gewinnen stamme. Nmn