Man braucht nicht erst den von der Bundesrung in diesen Tagen vorgelegten Bericht über die „Konzentration in der Wirtschaft“ zu studieren, um zu erfahren, daß in der kautschukverarbeitenden Industrie wenige Großunternehmen dominieren. Acht Hersteller teilen sich in der Bundesrepublik die kapitalintensive und weitgehend standardisierte Reifenherstellung. Dennoch herrscht starker Wettbewerb. Dafür sorgt einmal die Marktstellung der Automobilfabriken, die etwa 60 Prozent der gesamten Reifenproduktion zur Erstausrüstung ihrer Fahrzeuge beziehen und dank ihrer Großaufträge einen kräftigen Druck auf die Preise ausüben. Zum anderen ist die verschärfte Konkurrenz den ausländischen Großkonzernen zuzuschreiben, die sich in der letzten Zeit intensiver denn je bemüht haben, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen.

Vier der acht Reifenproduzenten sind Tochtergesellschaften amerikanischer, britischer, französischer und belgischer Konzerne, während die Mehrheit von Veith im Odenwald im vergangenen Jahr auf den italienischen Pirelli-Konzern überging. So bleiben als selbständige deutsche Unternehmen noch die Continental Gummiwerke AG, die Metzeler Gruppe und die Phoenix Gummiwerke AG. Die Phoenix – „Deutschlands zweitgrößtes Unternehmen auf dem Gebiet der Kautschukwarenproduktion“ – hat schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Anschluß an den Stand der ausländischen Forschung und das internationale Kapital gesucht. Das Unternehmen schloß 1950 mit der Welt zweitgrößtem Gummikonzern, der Firestone Tire & Rubber Company, Akron Ohio, einen Beratungsvertrag, der – wie es der Vorstandsvorsitzende Dr. Friedrich dieser Tage auf der Hauptversammlung formulierte – der Gesellschaft „eine enge und ergiebige Zusammenarbeit auf technischer und kaufmännischer Ebene für mehrere Jahrzehnte sicherte“, ohne daß damit die Selbständigkeit der Phoenix Gummiwerke beeinträchtigt wurde. Denn den Amerikanern wurde lediglich eine Sperrminorität eingeräumt, aber kein nennenswerter Einfluß auf die Geschäftsführung. Allerdings ist der Name Firestone an die erste Stelle in der Werbung gerückt. „Firestone-Phönix“ lautet das Markenzeichen.

Das Schwergewicht der in Deutschland tätigen Gummihersteller liegt nach wie vor auf dem Binnenmarkt. Die Kapazitäten sind voll ausgelastet, und die Werke haben zeitweise große Mühe, der Nachfrage zu folgen. Bei Deutschlands größtem Gummiwerk betrug der Exportanteil vom Gesamtumsatz 1963 etwa 15 Prozent, allerdings ohne die indirekten Ausfuhren über den Automobilexport. Bei Phoenix möchte man den Exportanteil nicht gern nennen, weil hier die Ausfuhrabsprachen mit Firestone – so meinte Dr. Friedrich auf eine Frage – ein falsches Zahlenbild geben würden. Daraus darf man wohl folgern, daß der Phoenix-Anteil der Ausfuhr niedriger liegt als bei anderen Unternehmen.

War 1963 der Anstieg der Reifenproduktion für Pkws in der Branche um 14 Prozent auf 17,6 Millionen Stück schon beträchtlich, so wäre der Zuwachs noch stärker ausgefallen, wenn nicht die für den Export bestimmten Kraftfahrzeuge häufig mit ausländischen, im Zollveredelungsverkehr eingeführten Reifen ausgestattet worden wären.

Immerhin war auch so das Umsatzwachstum der Branche mit 5,5 Prozent auf 4,04 Milliarden Mark sehr befriedigend. Auch die Phoenix-Gummiwerke einschließlich Beteiligungen haben 1963 mit einer „wohltemperierten Expansion“ bei einer Umsatzzunahme um 3 Prozent auf 380 Millionen Mark die Stellung als zweitgrößter Kautschukwarenhersteller halten können.

Doch weniger durch Größe, als durch die überaus solide Finanzgebarung fällt „Phoenix“ auf.

Die offenen Reserven des Unternehmens erreichen nun nach einer Zuweisung von 3,5 (Vorjahr 1,1) Millionen 39,5 Millionen Mark und übertreffen bereits das Aktienkapital um eine Million. Damit überdecken die sichtbaren Eigenmittel von 78 Millionen das Anlagevermögen von 63,4 Millionen beträchtlich. Kein Wunder, daß Dr. Friedrich diese Finanzpolitik seines Hauses auf der Hauptversammlung hervorhob und den etwa 60 anwesenden Aktionären und Vertretern schmackhaft machte: „So stellt die Stärkung der Rücklagen, soweit sie erwirtschaftet wurden, für den Aktionär ein Äquivalent dar, das in seinen Besitz übergegangen ist und es erlauben wird, zu gegebener Zeit eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durchzuführen, ohne daß dafür vom Aktionär Steuern aufgebracht zu werden brauchen.“

Wann „die Zeit gegeben“ ist, wollte weder der Vorstand noch der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Dr. Abs, auf der Hauptversammlung sagen. Nicht zuletzt wird diese Entscheidung davon abhängen, wie gut im laufenden Jahr verdient wird. Im vergangenen Jahr nahm der ausgewiesene Gewinn allein um 40 Prozent auf 9,7 Millionen Mark zu. Wird er 1964 auf dieser Höhe gehalten werden können? Der Vorstand ließ sich auf der Hauptversammlung auf keine Prognosen ein. Er erwartet wieder – so steht es im Geschäftsbericht – „ein befriedigendes Ergebnis“. Walther Weber