Wer spricht schon noch von Dresden? Die Epiloge sind gesungen, zurück bleibt die Erinnerung, und sie wird schwächer. Die Stadt lebt weiter, aber die sozialistische Kommune ist uns weiter entrückt, als Kilometerzahlen angeben können.

Über Dresden wird geschwiegen, „aber Schweigen tötet nicht das Grauen. Es verzettelt es nur, wirft es hinüber in andere Zeiten, macht es zur selbstzerstörerischen Qual“, schreibt Wolfgang Paul, ein Dresdner, in seiner jetzt erschienenen Stadtgeschichte

„... zum Beispiel Dresden“; Verlag Wolfgang Weidlich, Frankfurt a. M.; 200 S., 14,80 DM.

Da wird ein Schicksal ins Gedächtnis zurückgerufen, das nicht nur die angeht, die Dresden selbst gekannt haben und mit diesem Namen Erinnerung verbinden. Die Stadt wird beschrieben als Beispiel für die Greuel des Zweiten Weltkrieges.

Noch heute läßt einen der Anblick der verbrannten Stadt verstummen. An ihren Ruinen klebt ein Haß, der schon zwanzig Jahre alt ist und keinen Tag schwächer wurde. Dort weiß jeder Stadtführer die Zahlen auswendig, die Wolfgang Paul nicht ohne zu zögern nennt: 8400 Sprengbomben, 495 000 Stabbrandbomben, 5100 Flüssigkeitsbomben, 47 000 Flammenstrahlbomben, 135 000 Tote, meist Frauen und Kinder, zerfetzte, verbrannte, erschlagene, geschrumpfte und erstickte Menschen. Die britischen Bomberflotten kamen zweimal bei Nacht, die Amerikaner zielten am Tage, und beide zielten genau. Dresden brannte fünf Tage lang. Danach lebten in der Innenstadt noch 5000 Menschen. Im gesamten Stadtgebiet wurden noch 368 519 Einwohner gezählt. Gerhart Hauptmann notierte: „Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang Dresdens ... Von Dresden, aus, von seiner köstlich-gleichmäßigen Kunstpflege in Musik und Wort, sind herrliche Ströme durch die Welt geflossen, und auch England und Amerika haben durstig davon getrunken. Haben sie das vergessen?“

Dresden hat nicht vergessen. Mit Recht stellt der Autor die Katastrophe in die Geschichte der Stadt. Das geschieht ohne Haß und dient keiner Propaganda, höchstens der Wahrheit, bei deren sachlicher Beschreibung der Atem stockt.

Den Zauber des alten Dresden darzustellen und dabei die zärtlich sentimentalen Gefühle genau zu dosieren, ist schwer. Wolfgang Paul betrachtet die Stadt noch einmal, gleichsam wie eine kostbare Perle, deren bezaubernder Schimmer auch noch in der Chronik nachglänzt. Er berichtet ihre Geschichte und nennt die Namen der Fürsten und Künstler, die eng mit ihr verbunden sind. Kaum ein Zitat fehlt, das jemals zum Ruhme der Stadt niedergeschrieben wurde.

Heute ist Dresden nur noch ein Beispiel. Die Geschichte schließt mit den Worten: „Die Stadt war schön, nicht mächtig. Ihre Schönheit starb; sie wurde ein Beispiel des Todes. Als sie ein Beispiel des Überdauerns und Überlebens wurde, traf sie die Spaltung Deutschlands.“ N. G.