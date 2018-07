Inhalt Seite 1 — Die erste Minute im Leben des Kindes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dienstag, 22.30 Uhr: „So, jetzt können Sie dableiben, jetzt handelt es sich nur noch um Stunden.“ – Wie geht’s? „Schlafen möcht ich, schlafen.“ Schlaf mal, ich weck’ dich, wenn’s soweit ist. „Du hast leicht reden, mach mal die Atmerei 24 Stunden lang. Da kommt man aus der Puste.“ Schmerzen? „Nein.“ Vorurteile sitzen tief: Ich suche besorgt nach Anzeichen von Schmerz im Gesicht, will auch schweißbedecktes Gesicht sehen. Ist aber nicht. Ich nehme die weise Frau zur Seite: „Ist denn alles normal? Das dauert doch zu lange? Und all dies verdächtige Hin und Her ...?“

„Monsieur: Es ist ungefährlicher für eine Frau, ein Kind zur Welt zu bringen als Auto zu fahren. 90 Prozent aller Schwangerschaften und Geburten verlaufen absolut normal. Courage! Sie ist noch nicht ganz soweit.“ Es handelt sich nur um etwas Verzögerung, das ist alles.

Mittwoch, 1.30 Uhr: Wie geht’s? „Nur wenn ich lache“, sagt H. „Ich bin so müde, daß ich am liebsten kein Kind mehr möchte.“ Na, sag ich, wir werden das Kind ja wohl doch schaukeln.

„Die wirksamste Assistenz des Vaters, liegt darin, die Mutter durch Unterhaltung und Zuspruch, durch Aufheiterung oder kleine Zärtlichkeiten über ihren früher oder später einsetzenden toten Punkt hinwegzubringen.. Das hilft ihr, selbst wenn sie sich über die Natur dieser gewollten Aufheiterungsversuche verstandesmäßig im klaren ist. Diese Aufgabe kann niemand anders wirklich erfüllen als der Vater.“

Die weise Frau rückt an und ihre Dinge zurecht. „Kommt hin“, sagt sie. „Schon wie ich heute morgen Ihren Akt sah, sagte ich: Das passiert heute nacht, gegen vier.“ Ach, Sie haben’s also doch gewußt? „Natürlich!“

„Es ist psychologisch entscheidend, weder der Mutter noch dem assistierenden Vater während der Wartezeit Terminprognosen zu machen, um ihre Aktionsbereitschaft nicht abfallen zu lassen. Das Moment der Ungewißheit ist ein maßgeblicher Unterstützungsfaktor für die nervenbelastende Wartezeit. Desgleichen ist es, selbst bei entsprechend intelligenten Eltern, unklug, sich mit ihnen, selbst nur mit dem Vater, auf technisch-medizinische Unterhaltungen einzulassen. Im übrigen sind als Assistenz bei einer Geburt nur die Väter zuzulassen, niemals andere Verwandte, auch wenn der Vater nicht anwesend ist, speziell nicht Mütter der Eltern, und schon gar nicht, wenn diese etwa selbst Hebammen sein sollten. Der entscheidende Faktor der Assistenz ist der psychologische des gemeinsamen Kontakts und Werks der Eltern.“

Mittwoch, 2.40 Uhr: Die Beinstützen sind angebracht, die Expulsion beginnt. Vater hat die Sauerstoffmaske in der Hand und hantiert außerdem mit kalten Umschlägen und Tüchern, gibt in wohldosierten Mengen zwischen den Kontraktionen aufmunternde Sprüche (weisungsgemäß) von sich, fühlt sich im übrigen tapfer und von nicht völlig unbedeutender Nebensächlichkeit, hält aber im übrigen (weisungsgemäß) den Mund und unterläßt jede Art von Kommentaren oder Fragen. An der gegenüberliegenden Tür ist ein Spiegel angebracht. Die Mutter kann darin den Ablauf der Dinge genau verfolgen.