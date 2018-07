Inhalt Seite 1 — DIE MOHRIN Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schauspiel von Tankred Dorst

Städtische Bühnen, Frankfurt/Main

Mit 39 Jahren, die der Münchner Stückeschreiber aus Thüringen jetzt alt ist, versucht Tankred Dorst, in diesem „Schauspiel“ eine erste Quersumme seiner Arbeit fürs Theater zu ziehen. Es ist alles drin: die Absurdität erster Einakter, das Spiel mit Klischees („Gesellschaft im Herbst“), das Spiel im Spiel als Wesensprobe („Große Schmährede an der Stadtmauer“). Anders ausgedrückt: Brecht, Ionesco, Beckett. Hinzu kommt das Kasperlespiel mit Kindern – frei nach Peter Weiss.

Der Text will offenkundig nichts weiter sein als Vorlage fürs Theater. Das entfesselte oder totale Theater spukt als Ausflucht in jungen Köpfen, die sich der Sinnsuche, der Weltdeutung entziehen. Überzeugen könnte an diesem äußersten Pendelausschlag nach links nur der reine Zauber, die in sich selbst schwingende Überwirklichkeit holden Unsinns. Das ist schwerer zu verwirklichen als Interpretation der Wirklichkeit.

Einige Szenen in dem neuen Stück kommen dem nahe. Im ganzen jedoch enthält die gedehnte Komödie noch zu viel Gedankenfracht, die sich negativ äußert, als Parodie und Farce.

Dorst wagt sich an das Thema „Liebe“. Dazu wählt er als Umweg die altfranzösische Liebesgeschichte von Aucassin und Nicolette. „Er“ ist ein Prinz, der nur Münzen sammelt und über dieses Hobby von „ihr“, der Mohrin, erobert werden muß. Als Aucassin nach erster Liebeserfüllung Herrscher geworden und Nicolette entschwunden ist, wird der Mann wieder Monomane. Er schließt sich in ein Museum ein und sucht Ersatz für die verlorene Geliebte. Unter den Mädchen, die ihm „vorsprechen“, befindet sich auch die echte Nicolette. Aber er erkennt sie nicht mehr, so hat sich sein Erlebnis verabsolutiert. Nur über einen Schock erzwingt der Autor einen Komödienschluß.