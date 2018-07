Inhalt Seite 1 — Die Schweiz bleibt weiter attraktiv Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Schweiz übt seit jeher auf Ausländer einige Anziehungskraft aus, ihr Geld bei den Eidgenossen anzulegen. Dafür gibt es eine Reihe plausibler Gründe: politische Stabilität seitab des Kräftemessens der Blöcke, wirtschaftliche Beständigkeit einschließlich einer weltweit renommierten „harten“ Währung, bedeutender Finanzplatz, ein leistungsfähiges und verschwiegenes Banksystem mit besten internationalen Beziehungen, fiskalische Vorteile, zentrale Lage und – soweit mit der Kapitalanlage die persönliche Berührung mit diesem Lande im Herzen Europas verbunden ist – die unbestreitbaren Reize der Landschaft.

Auslandsanlagen jeglicher Art, sei es in Form von Bankguthaben, Effektenbesitz, Grundeigentum oder Firmengründungen, haben denn auch in der Schweizer Wirtschaft seit langem ein ungleich größeres Gewicht als in den Nachbarstaaten ringsum. Aus mehreren Gründen ist auf einzelnen Gebieten den Eidgenossen dieses Gewicht seit Beginn des laufenden Jahrzehnts lästig geworden. Einschränkende Maßnahmen auf dem Kapital-, dem Liegenschaftenmarkt sowie die Gründung von Holding- und Domizilgesellschaften betreffend, haben im Ausland mehr Aufsehen und Sorgen erzeugt, als die Berner Verantwortlichen es sich offenbar hatten träumen lassen. Bis zur Stunde haben namentlich die Banken alle Hände voll zu tun, um unermüdlich Besorgnisse zu zerstreuen und Mißverständnisse über Mißverständnisse besonders aus Richtung Paris (wo clevere Bankiers übertreibende Schreckensberichte gar nicht ungern sahen) und aus Richtung Bundesrepublik zu beseitigen.

Das gilt besonders für die „Vereinbarung über die ausländischen Gelder“, die von der Schweizer Regierung im vergangenen Monat für alle Kreditinstitute und mit der Anlage fremder Gelder Beschäftigten für allgemein verbindlich erklärt worden ist. Um inflationsfördernde Auslandsgelder (Gelder natürlicher Personen ausländischer Nationalität und Gesellschaften mit Wohn- bzw. Rechtssitz im Ausland) vom innerschweizerischen Wirtschaftskreislauf fernzuhalten, wird teils Abschreckung, teils Unschädlichmachung praktiziert. Der Abschreckung dient ein Verzinsungsverbot für alle Auslandsgelder, Wenn die Gelder aber schon einmal im Lande sind, sollen die Institute, um jeglichen Liquidisierungseffekt zu vermeiden, den Gegenwert solcher Einlagen auf ein Sperrkonto bei der Schweizerischen Nationalbank einzahlen, sofern er nicht in Fremdwährung im Ausland angelegt wird.

Daß gerade diese Vorschrift im Ausland Befürchtungen um Bankgeheimnis und zukünftige Verfügbarkeit der Guthaben laut werden ließ, ist zu einem guten Teil mangelhafter Publizitätsarbeit der Schweizer Währungsbehörden anzukreiden. Tatsächlich kann der Ausländer ebensogut, wie niemand ihm die weitere Schaffung von Bankguthaben in der Schweiz verwehrt, diese Guthaben zurückziehen, sie anderswohin transferieren und in beliebige Fremdwährungen umwandeln.

Insofern kann weder von einer Blockierung von Auslandsguthaben noch von einer Abkehr von der freien Konvertierbarkeit der Frankenwährung die Rede sein. Und was das Bankgeheimnis angeht, so bleiben die Einleger wenigstens der Nationalbank gegenüber anonym. Daß die „bankengesetzlichen Revisionsstellen“, denen zwecks Überwachung ein Recht zum Schnüffeln in den Akten der Bankinstitute zugestanden wurde, der gleichen Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegen wie die Institute selbst, darf man Bern gewiß abnehmen.

Die restriktiven Vorschriften sind indessen noch milder. Nicht nur, daß das, Verzinsungsverbot Guthaben auf Spar-, Depositen- und Einlageheften bis zu 20 000 sfrs, Guthaben von Notenbanken und unbenützte Mittel aus der Emission von Anleihen in der Schweiz oder aus Krediten schweizerischer Banken nicht betrifft; auch das Anlageverbot ist seiner konjunkturpolitischen Zielsetzung entsprechend dadurch entschärft, daß der Ausländer die aus seiner bisherigen Kapitalbeteiligung anfallenden Bezugsrechte ausüben – allerdings ohne Zukaufsrecht für den Spitzenausgleich – und Anteilscheine schweizerischer Investmentfonds sowie Aktien schweizerischer Holdings kaufen darf, deren Aktiven zu mindestens 80 Prozent im Ausland liegen. Die danach dem Auslandsanleger frei zugängliche Anlageliste umfaßt immerhin weltbekannte Namen und auch die meisten der größeren Anlagefonds.

Überdies sind Anlagen zur Errichtung und Führung einer eigenen Betriebstätte und alle jene Anleihen von der Sperre ausgenommen, deren Erlös im Ausland investiert ist oder wird. Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Behauptung keineswegs absurd, das Ausland könne sich ohne Einschränkung in Schweizer Effekten engagieren (soweit es die Namensaktienpraxis einzelner Gesellschaften zuläßt). Denn die verbindliche Vereinbarung enthält einen Passus, daß sämtliche Effektenhändler schweizerische Wertpapiere in dem Maße für ausländische Rechnung erwerben dürfen, wie sie innerhalb des gleichen Monats solche Papiere von Ausländern übernommen haben oder Titel im Besitze von Ausländern fällig geworden sind. Entgegen dem Eindruck, der außerhalb der Schweizer Grenzen vorzuherrschen scheint, ist das Regime auf dem Kapitalmarkt gegenüber dem 1960 abgeschlossenen und immer wieder verlängerten „gentleman’s agreement“ zwischen Nationalbank und Kreditinstituten zur Abwehr und Verminderung von Auslandsgeldern für den ausländischen Anleger also eher milder geworden-