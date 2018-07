Inhalt Seite 1 — Droht uns die Expertokratie? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Rieger

Politik und Wissenschaft werden täglich enger miteinander verflochten. Die Wissenschaftler werden beispielsweise gefragt, wenn die Politiker über Maßnahmen gegen Strahlungsschäden entscheiden sollen oder wenn die Reinheit von Nahrungsmitteln durch Gesetze geschützt werden muß. Gelehrte untersuchen, ob es richtig ist, den Diskontsatz der Banken zu senken, ja, die Gutachten der Volkswirtschaftler entscheiden sogar über die Aufbaupläne vieler unterentwickelter Nationen. Professoren werden von Generalen befragt, ob es sich strategisch lohnt, neue Raketenwaffen zu entwickeln.

Auf der Suche nach zuverlässigen Lösungen für die schwierigen Probleme der Industriegesellschaft wendet man sich immer häufiger an den Wissenschaftler. Der Professor – gewissermaßen von Amts wegen zu Wahrheit und Logik verpflichtet – soll dem modernen Menschen durch wissenschaftliche Erkenntnisse einen Ausweg aus Angst und Unsicherheit weisen.

Der Professor begibt sich dabei in die Zitadellen der Macht: er sitzt in den Beraterausschüssen der Ministerien, in den technischen Komitees der Verteidigungsstäbe, er veröffentlicht Gesundheitsberichte und Verkehrsanalysen. Die Parlamentarier und die Beamten wiederum suchen die Ratschläge der wissenschaftlichen Experten, um ihre eigenen Entscheidungen mit deren Argumenten zu untermauern.

Damit ist heute der Wissenschaftler in eine zentrale Stellung der Gesellschaft gerückt, ohne sich jedoch seiner Schlüsselposition bewußt oder fähig zu sein, sie auszufüllen. Am deutlichsten ist das bisher in den Vereinigten Staaten von Amerika sichtbar geworden. Vor einiger Zeit hat dort eine Diskussion über die Zusammenhänge von Politik und Wissenschaft begonnen: über die Beeinflussung politischer Entscheidungen durch die Analysen der Wissenschaftler und über Wissenschaftspolitik, also staatliche Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Zum ersten Male wurden in Deutschland in einem größeren Rahmen diese Fragen vorige Woche in Berlin im Symposium „Forschung, Staat und Gesellschaft“ erörtert. Die Arbeitsgruppe für Systemforschung hatte dazu eingeladen und die Bedeutung des Treffens wurde dadurch unterstrichen, daß Hans-Lenz, der Bundesminister für wissenschaftliche Forschung am letzten Tage des Treffens teilnahm und sein Ministerium auch einen Teil der Kosten des Symposiums trug.

Eine Hauptfrage der wissenschaftspolitischen Diskussion lautet: Ist in der demokratischen Gesellschaft die Freiheit noch garantiert, wenn der Wissenschaftler in steigendem Maße durch seine Forschungsergebnisse die Entscheidungsfreiheit der Politiker einengt? Denn die Gefahr liegt nahe, daß die vorgelegten Auskünfte und Ratschläge der Wissenschaftler nicht so unparteiisch und „objektiv“ sind, wie es von einer wissenschaftsgläubigen Welt erwartet wird. Außerdem kann durch die Fragestellung des Politikers auch schon das Ergebnis einer Expertise einseitig beeinflußt worden sein. Sollten sich schließlich aber bewußt oder unbewußt Wissenschaftler und Politiker miteinander verbünden, um etwa in wichtigen Problemen nur noch eine scheinbar logische und ausschließliche Lösung für politische Entscheidungen anzubieten, dann kann die Diktatur der Experten und Technokraten nicht mehr aufgehalten werden, dann wird aus der Demokratie eine Expertokratie.

Für den Wissenschaftler ist es verlockend, Studierstube und Laboratorium mit den Vorhöfen der Macht zu vertauschen. Und der Politiker greift begierig zu einer Legitimation seiner Machtposition, die ihm der Experte liefert.