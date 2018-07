P. St., München

Dr. Josef Hausner, Präsident des Bayerischen Obersten Rechnungshofes, nahm kein Blatt vor den Mund: „Der Oberste Rechnungshof ist kein Institut des Glaubens, sondern der Beweise.“ Der Oberste Rechnungshof lasse sich seine Beanstandungen nicht in einer Art Vergleich abhandeln. Für einen Augenblick lang war es ruhig im Haushaltsausschuß des Bayerischen Landtags, der sich wieder einmal mit der leidigen Hotelaffäre beschäftigte. Dann brandete jedoch die Unruhe von Neuem auf.

Der bayerische Staat hatte 1957 für drei Millionen Mark sieben ehemalige Nazi-Hotels im Berchtesgadener Raum, dazu Häuser und Grundstücke, an die Frankfurter Hotelgesellschaft Steigenberger verkauft. Zunächst war alles gut gegangen. Bis sich 1959 Bayerns Oberster Rechnungshof mit dem Einwand meldete, daß dieser Verkaufspreis viel zu niedrig sei. Doch erst 1962 rückte das Finanzministerium mit den entsprechenden Akten heraus, mit denen der Rechnungshof jedoch noch zu keinem endgültigen Ergebnis kam. Angeforderte Landtagsakten durften vom Rechnungshof nicht eingesehen werden, weil die betreffende Sitzung des Haushaltsausschusses geheim war. Erst nach langem Hin und Her wurde die Geheimhaltung aufgehoben, und die Rechnungshof-Fahnder konnten weiter recherchieren.

Die Angehörigen des Obersten Rechnungshofes in der Münchner Kaulbachstraße machen gewöhnlich wenig von sich reden. Sie wissen, daß sie von der Bürokratie oft als Pfennigfuchser verschrieen werden. Aber der ehemalige bayerische Ministerpräsident Dr. Hans Ehard hat ihnen einmal klar ihre Aufgabe umrissen: „Nicht auf die Richtigkeit einer einzelnen kleinen Ausgabe kann es im großen Staatsbetrieb ankommen, sondern auf die Herausarbeitung von Grundsätzen, wie die Staatsverwaltung bei voller Erfüllung ihres Zweckes wirtschaftlich und sparsam im Großen geführt werden kann.“ Da der Rechnungshof diese Aufgabe ernst nimmt, gibt es ab und an Krach, der die Bürokraten aufscheucht. Das gehört schon beinahe zur Tradition des nun über 100 Jahre alten Rechnungshofes, dem Bayerns Parlament im Laufe der Jahrzehnte seine Unabhängigkeit erkämpfte und die dieser unauffällig aber auch unbeugsam verteidigt.

Zusammen am Tisch des Haushaltsausschusses saß mit dem Präsidenten des Rechnungshofes auch der Ministerialdirektor Dr. Fritz Freundling vom Finanzministerium. Ihn mußte natürlich die Kritik Hausners am ärgsten treffen. Es war ein ganz schönes Sündenregister, das der Rechnungshofpräsident vor den Abgeordneten aufrollte: Das Finanzministerium habe es an allen Ecken und Enden an den erforderlichen Nachweisen und Unterlagen fehlen lassen; der Rechnungshof sei mit dürftigen Erklärungen abgespeist worden; im Liegenschaftsamt des Finanzministeriums habe man wichtige Mahnschreiben einfach übergingen; der Hotelverkauf im Berchtesgadener Land sei entgegen ausdrücklicher Vorschrift nicht öffentlich ausgeschrieben worden; einem anderen Interessenten habe man einen viel höheren Preis genannt und damit diese Konkurrenz ausgeschaltet; ein Hotel sei gar als Fahrzeugabstellhalle und Waschbau bewertet und mit null Mark eingesetzt worden.

Da gab es lange Gesichter im Sitzungssaal des Haushaltsausschusses. Denn der sonst so zugängliche 61jährige Rechnungshofpräsident ließ auch keinen Zweifel daran, daß der Landtag vom Finanzministerium falsch informiert worden war. Und so konziliant sich Präsident Hausner, nebenbei auch Vorsitzender des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, sonst geben konnte, hier blieb er unerbittlich: Die Bedenken des Rechnungshofes bestehen weiter. Der stellvertretende Ausschußvorsitzende, Volkmar Gaben von der SPD, zog nachdenklich die Bilanz: In mindestens 15 Punkten seien die Abgeordneten falsch unterrichtet worden; damit gehöre der Fall nicht mehr in die Kompetenz des Haushaltsausschusses, der Landtag, selber müsse sich nun wohl damit beschäftigen. Es fiel das Wort vom Untersuchungsausschuß.

Ganz wohl ist den Abgeordneten dabei nicht. Bayernsparlament hat mit solchen Untersuchungsausschüssen bisher recht wenig Glück gehabt. Herausgekommen im Grunde nie etwas. Es wurde meist nur schmutzige Wäsche gewaschen.