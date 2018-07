Nach vier Jahren Ordnungsdienst am Kongo sind die Truppen der Vereinten Nationen Ende Juni abgezogen. Doch kaum hatte UN-Generalsekretär U Thant aus diesem Anlaß optimistisch verkündet, es sei nunmehr eine „solide Basis“ für die friedliche Zukunft des Landes geschaffen worden, da detonierten in Leopoldville Handgranaten, zogen Baluba-Rebellen mordend und sengend durch die Provinzen Kwilu, Nordkatanga und Kiwu. Um das Maß vollzumachen, bekannte der von Washington gestützte Ministerpräsident Adoula, er sei am Ende und trat zurück. Zur gleichen Zeit jedoch kehrte der vor 18 Monaten von den UN-Truppen verjagte Kaanga-Präsident Tschombe zurück und wurde von den begeisterten Massen mit dem Ruf empfangen: „Rette den Kongo!“

Die Frage drängt sich auf: Was haben die Vereinten Nationen in den letzten vier Jahren am Kongo eigentlich erreicht? Sie wollten den Frieden im Lande wiederherstellen, die kongolesische Wirtschaft ankurbeln, einen funktionierenden Verwaltungsapparat aufbauen und eine stabile Regierung installieren. Doch die Nationalarmee des Generals Mobutu kann der brandschatzenden Horden nicht Herr werden. Die Zahl der Arbeitslosen ist gestiegen, die Korruption unter den Beamten treibt üppige Blüten. Und just jener Moise Tschombe, der die UN-Befriedungsaktion jahrelang hintertrieb, hat die besten Aussichten, Regierungschef zu werden.

Also wenig Grund zu frohlocken. Aber was mehr hätten die Vereinten Nationen ausrichten können? Sie konnten im Grunde nur eines tun: den Kongolesen vier Jahre Zeit zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung geben. Und wenn die vier Jahre tatsächlich vertan sein sollten – der Weltorganisation kann das kaum angelastet werden.

Die Bedingungen, unter denen ihr Generalsekretär wirken mußte, ließen größere Erfolge nicht zu. Allzu unklar war lange Zeit sein Komgo-Mandat. Die Pläne und Aktionen Hammarskjölds und U Thants sind oft von einheimischen Politikern durchkreuzt worden, fanden nie die Billigung der Sowjets, selten nur die Zustimmung der Franzosen und Belgier.

Zudem brachte das Kongo-Programm die Vereinten Nationen an den Rand des finanziellen Bankrotts. So betrachtet, ist es sogar erstaunlich, daß wenigstens zweierlei zuwege gebracht wurde: Zum einen ist der Kongo nicht zu einem roten Brückenkopf im Herzen Afrikas geworden. Zum anderen ist die Stellung des Generalsekretärs, die der Kreml mit seiner „Troika“-Offensive zu erschüttern drohte, heute wieder unangefochten.

Wie es im Kongo weitergehen wird? Tschombe, den die meisten Kongolesen als ihren Erlöser feiern, erweckt nicht mehr den Eindruck, als wolle er lediglich seinen Hunger nach unumschränkter Macht stillen. Heute erklärte er sich bereit, als Gleicher unter Gleichen eine „Koalition der nationalen Konzentration“ anzuführen. Indessen mahnt Erfahrung zur Vorsicht. Nirgendwo sind Prophezeiungen so riskant wie gerade am Kongo.

D. St.