Peter Frankenfeld ist ein 51 jähriger Berliner, der mit Ehefrau Lonny geb. Kellner und Sohn Thomas in Holstein lebt. Er sammelt Bierdeckel, Schachspiele und Kitsch. Auf dem Wege über „verschiedene Berufe“ wie Schausteller, Vertreter, Dekorateur, Steptänzer und Maler wurde er zu dem vor, nach, neben Hans Joachim Kulenkampff beliebtesten Allein-Unterhalter des deutschen Fernsehens. Es erschien uns richtig und wichtig, unseren Lesern an Hand eines unverfälschten Dokuments – nämlich eines Artikels aus Peter Frankenfelds eigener Feder – einmal zu zeigen, wie ein solcher berühmter Mann sich selber sieht und das Fernsehen und die Fernsehkritik. No comment.

Zum Fernsehen, das wir ernst bereiten, geziemt sich wohl ein heiteres Wort.

Das nützliche Instrument Fernsehen zeichnet, wo immer es heutzutage als Vokabel in die Debatte geworfen wird, herbe Kummerfalten in die gedankenvollen Gesichter der Gesprächspartner. Man tut, als müßte man diesem anfälligen Patienten jegliche Internistenhilfe angedeihen lassen. Vom vielen Diagnostizieren der letzten Jahre hat sich meines Erachtens die Linse der Betrachter getrübt.

Ich kenne das Fernsehen ganz gut, und ich nenne das etwas mehr als zehnjährige Kind gesund, kräftig und entwicklungsfähig. Dieser Infant muß einfach Ruhe haben. Er steht mitten in der Entwicklung, er hat noch eine Pubertät zu überwinden. Man sollte ihn vor seinen Kritikern und Zuschauern schonen. Ja, das meine ich.

Einen anfälligen Patienten haben wir im Nebenzimmer – über seinem Bett liest man Rundfunk. Den sollten Sie sich eben einmal ansehen.

Als er, der Rundfunk, nach 1945 seine Planstellen vollstopfte, brauchte er nicht mit Absagen der Brotsucher zu rechnen, denn in die Anstellungsverträge war eine Pensionsberechtigung als Wasserzeichen eingearbeitet.

Die umworbenen Bohemiens trugen bald Krawatten, mit sorgenfreiem Schnickschnack kamen Gehaltserhöhungen, und aus den anstaltseigenen Kantinen wurden „Casinos“. Alle haben es gut, nur die jungen Leute nicht, die gelegentlich an. wichtigen Positionen zu rütteln versuchen.