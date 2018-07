Von Gottfried Sello

Documenta ist, mit den Worten ihres Initiators, Adolf Bode, das "Museum der hundert Tage", ein Mustermuseum der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, mit unbeschränkten Möglichkeiten, aus den Beständen der ganzen Welt, aus den großen Museen Europas und Amerikas, aus den Künstlerateliers und aus Privatsammlungen.

Rund 1500 Werke von 250 Künstlern sind in Kassel, der documenta-Stadt, versammelt, zu diesem temporären "Museum" vereinigt, wobei "Museum" von Bode selbst in Anführung gesetzt wird, weil documenta sich bewußt gegen das Museale wendet, gegen "das Archivarische, Denkmalpflegerische, Pedantische und Dünnblütige", was das Museum an sich haben soll.

Was dokumentiert documenta III ? Man weiß, sie war anders geplant, in größeren Dimensionen, grundsätzlich unterschieden von documenta I und II. Er sollte die bildende Kunst nicht als isoliertes Phänomen gezeigt, sondern in den großen Zusammenhang gestellt werden: Bezüge zur Architektur, zur Literatur, zum Theater, zur Musik, zum Gesamtbereich des "Angewandten", zur Photographie sollten hergestellt und schaubar werden.

Solche Pläne sind vertagt bis zur nächsten documenta, vielleicht, und ob dabei viel oder etwas oder überhaupt nichts herauskommen kann, weiß man nicht.

Werner Haftmann: "documenta III entstand selbst, wie ein Bild, sie entstand im Machen. Sie hatte nur dies einzige Konzept, etwas van der Ganzheitlichkeit im Wurf der modernen Kunst sichtbar zu machen und dann von ihr einzelne Stimmen zur Geltung zu bringen, in der begründeten Hoffnung, daß sich dann der Chorus von selbst ergibt."

Das Thema dieser documenta war eingegrenzt auf Bildende Kunst. Nur ist es nicht mehr ganz so eindeutig zu formulieren wie früher, documenta 1, 1955, war retrospektiv, galt dem Grundmuster der Kunst in der ersten Jahrhunderthälfte. documenta II, 1959, war aktuell: Kunst nach 1945. documenta III beabsichtigt, retrospektive und aktuelle Tendenzen zu einer Gesamtschau zusammenzufassen.