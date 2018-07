Stefan T. Possony: Strategie des Friedens. Sicherheit und Fortschritt im Atomzeitalter. Verlag Wissenschaft und Politik. Köln 1964. 221 Seiten, 14,80 DM

Es stimmt mißtrauisch, wenn ein Autor sich selbst ständig Sachlichkeit, Nüchternheit und Realismus bescheinigt. Meint er, der Leser sei nicht imstande, diese lobenswerten Eigenschaften allein zu entdecken? Stefan T. Possony tut allerdings gut daran, sich selbst auf die Schulter zu klopfen?

Wie ein Echo aus längst vergangenen Dulles-Tagen mutet Possonys Grundvoraussetzung an, daß „die nie ersterbende Erwartung, sich mit der Sowjetunion doch irgendwie einigen zu können“ eine Utopie und ein Kommunist unfähig sei, „die Vorstellung eines Versuchsverbots ernst zu nehmen – es sei denn als ein taktisches Manöver oder als Täuschung“, und daß die „Geißel des Kommunismus“ als „aggressive Diktatur“ ihr Ziel, die Welt zu unterjochen, immer noch nicht aufgegeben habe. Schlimmer noch als die Irrationalität und Realitätenblindheit ist die Folgerung, daß Diplomatie und Politik als Mittel der Vernunft abgedankt haben und nur noch der große Atomknüppel helfen kann.

„Der Schlüssel zum Sieg liegt in der Überraschung, vornehmlich auf technisch-strategischem Gebiet.“ – Nicht nur, daß eine solche „Überraschung“ das Gleichgewicht der Kräfte verhängnisvoll stören würde – ein Problem, daß John Strachey in „On the Prevention of War“ eindrucksvoll dargestellt und das sich Possony vom Tisch zu fegen erlaubt (mit der vorhandenen Literatur setzt sich Possony vorsorglich nicht auseinander, weshalb sein Buch auch weder Register noch Literaturverzeichnis enthält) – das Wort „Überraschung“ schmeckt bei ihm fatal nach „Überraschungsangriff“ Denn er behauptet ständig, daß es diese Möglichkeit noch gebe, obwohl ihm bekannt sein müßte, daß beide Seiten durch „gehärtete“ Abschußrampen inzwischen weitgehend unverwundbar geworden sind, daß jeder Kontrahent den andern auch dann noch vernichten kann, wenn er selbst „eigentlich“ schon ausgelöscht ist.

Aber gerade daran glaubt Possony nicht und schiebt die Tatsache, daß ein großer Atomschlag die Menschheit zum Untergang verurteilen würde, als Stimmungsmache, Psychose und atomaren Defaitismus“ beiseite.

Immer noch meint er, der künftige Atomkrieg konzentriere sich hauptsächlich auf die gegnerischen Truppen. Wozu aber fordert er dann „stärkere Detonationswerte“ und begeistert sich für die Neutronenbombe? Welchen Zweck könnten sie haben, wenn nicht den der Ausrottung der Zivilbevölkerung, da die Truppen nach Possonys Eingeständnis ja weit auseinandergezogen operieren müßten und eben keine Ziele für „größere Detonationswerte“ darstellen? Es heißt die Dinge auf den Kopf stellen, ausgerechnet die Neutronenbombe als Mittel zur „Humanisierung“ des Krieges und eine so beschaffene „Übermachtstrategie“ als Erhöhung der Sicherheit zu bezeichnen.

Genug! Die Widersprüche und Unsinnigkeiten nehmen in diesem von Wiederholungen strotzenden und verworren konzipierten Buch kein Ende. Was es aber zu einem höchst gefährlichen Ärgernis macht, ist die Tatsache, daß ein führender Abgeordneter glaubte, es durch ein Vorwort auszeichnen zu müssen. Kein anderer als Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg bescheinigt dem Mitautor von „The Geography of Intellect“ Mut, Sachlichkeit und die Vermeidung von Emotionen. Glaubt Guttenberg wirklich, Possony habe „die Atomdebatte in jenen Bezugsrahmen geführt, in dem sie ausgetragen werden muß“? Glaubt er, dieser Rahmen sei eine Mentalität, die erklärterweise in der Aufrüstung und nicht im Gegenteil das Heil sieht? Und meint er mit Sachlichkeit jene naßforsche Schnoddrigkeit, die Possony zum moralischen Problem der Atombombe schreiben läßt: „Darüber hinaus wurde von den Physikern behauptet, die Bombe sei ,unmoralisch‘. Ein Gegenstand hat jedoch keine Moralität.“ Man ist geneigt, es zu glauben, wenn man Guttenbergs Aperçu liest: „Der technische Rückstand der europäischen Rüstung enthüllt sich somit als der vielleicht wichtigste Teil der ,unbewältigten Vergangenheit‘.“ Gerd Fuchs