Wenn sich Millionen Urtierdien zu höheren Lebewesen organisieren

Von Vitus Dröseher

Es ist, als beobachte man den Beginn des Lebens auf der Erde, als aus mikroskopisch kleinen Protozoen tausendzellige Lebewesen wurden: Im lockeren Erdreich wandern Millionen einzellige Amöben umher. Jedes dieser Tierchen ist ein selbständiges Individuum. Es bestimmt seinen Weg, frißt Bakterien, wächst, teilt und vermehrt sich, wie es die Umstände gestatten. Auch ist jede Amöbe auf Abstand zu ihren Artgenossen bedacht. Aber urplötzlich geht eine seltsame Veränderung im regellosen Durcheinander vor sich. Wie von magischen Kräften gezogen, streben mehr und mehr Amöben strahlenförmig von allen Seiten auf bestimmte Sammelpunkte zu. Erst kommen sie einzeln, dann truppweise, schließlich zu Hunderttausenden.

Die Massenversammlung scheint von diktatorischer Gewalt beherrscht zu sein. Innerhalb von drei Stunden formieren sich die Amöben zu einem Tier höherer Ordnung, zu einer würstchenförmigen Schnecke. Mit einer Länge von etwa zwei Millimetern tritt das neu zusammengesetzte Wesen in den Sichtbereich des menschlichen Auges. Ungefähr eine Stunde lang kriecht es umher, steuert dabei auf helle und warme Stellen in der Umgebung zu und hinterläßt dabei eine schleimige Spür.

Schließlich richtet sich die Schnecke auf und sieht dann aus wie ein auf der Zündfläche stehendes Pistolengeschoß. Im Verlauf weiterer drei bis vier Stunden vollzieht sich die nächste Umwandlung. Aus dem Tier wird eine Pflanze. In ähnlicher Bauweise wie der Stuttgarter Fernsehturm wächst ein zentimeterlanger schlanker Stiel senkrecht in die Höhe und hebt an der äußersten Spitze eine Kugel voller Sporen in die Luft. Vorüberkriechende Würmer, an denen die Sporen hängen bleiben, sorgen für die Verbreitung der Keime. Aus diesen entstehen neue Amöben – der Kreislauf ist geschlossen.

Alle diese Verhaltensweisen der Schleimpilz-Amöben (Dictyostelium discoideum) wurden zwar schon 1935 von dem amerikanischen Professor Kenneth B. Raper an der Universität Wisconsin entdeckt. Vielen Biologen erschienen sie aber so mysteriös und unseriös, daß man diese Tatsachen ins „wissenschaftliche Unterbewußtsein“ verdrängte und selbst heute nur wenige Fachleute davon wissen. Der deutsche Biologe Dr. A. Arndt sprach vom „Gott der Amöben“.

Wiedervereinigung zum Schwamm