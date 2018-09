Von Willi M. Riegel

Ich habe neulich meine Tochter zur Welt gebracht. Ich sage ich und nicht wir, obwohl wir durchaus zwei waren (die Mutter war auch dabei). Aber der Ton liegt in der Tat auf „ich“ – auch wenn es immer noch höchst un-normal zu sein scheint, daß Väter ihre Kinder zur Welt bringen.

Die Geburt geschah nach der modernen Methode „ohne Schmerz“ oder auch „natürliche“ Geburt. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Methode ist die Anwesenheit und Assistenz des Vaters bei der Geburt.

Montag, 22 Uhr: „Nächsten Sonntag“, sagt H. (meine Frau) und klopft sich mit Genuß das Kopfkissen zurecht, „wirst du ja vermutlich wohl schon allein frühstücken müssen.“ Solche Reden darf man ja zumindest vor dem ersten Sprößling noch führen, und wer da den ersten Stein wirft... Denn offizieller Termin ist der Freitag, auf Bergen von Versicherungsformularen, Arztbestätigungen und dergleichen eingetragen. Die Behörde muß ja einen Anhaltspunkt haben ...

„Na“, sage ich forsch, weil mir Dezenteres nicht einfällt, „ich hab’ schon Pferde kotzen sehen.“ Und da sagt sie plötzlich: „Tss, fühl mal: er bewegt sich plötzlich wieder.“ (Es ist ausgemacht, daß es ein Sohn ist.) In den letzten Wochen bewegte „er“ sich nicht mehr viel. Und dann: „Ach du grüne Neune, das ist ja eine regelrechte Kontraktion, glaub’ ich.“

„Wehen“ nämlich gibt es längst nicht mehr. Alles überholt. Es handelt sich um ganz normale „Kontraktionen“, denen man mit einer bestimmten Atemtechnik begegnet. Tief einatmen und die Luft heftig durch die Zähne ausblasen. Später die ganze Kontraktion hindurch in ganz kurzen kontinuierlichen Atemstößen ein- und ausatmen. Von der Anstrengung abgesehen, hat es mit Schmerz nichts zu tun.

Die werdende Mütter, die seit Monaten einer Anzahl von Kursen gefolgt ist, genaue anatomische Kenntnisse über alle Vorgänge bei einer Geburt bekommen und auch ein tägliches Pensum von Atem- und Entspannungsübungen absolviert, zudem in einem Film einer kompletten Geburt. mit Erläuterungen beigewohnt hat, ist gelöst, ohne Verkrampfung, ohne Angst vor dem Ungewissen, ohne Nervosität und stets unter eigener Selbstkontrolle. „Wenn du jetzt“, sagt H., „Großpapa wärst, der sich über unsere moderne Art, Papa zu werden, schön wundern tat, dann würdest du nun blaß werden, aufstehen, in die Hosen fahren, nervös nach Telephongeld suchen, nach Taxis laufen und mich mit allen Anzeichen schweißtreibender Erregung in die Klinik befördern, während ich leise oder auch lauter vor mich hinleiden würde.“