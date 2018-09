Die französischen Automobilfabriken haben während der ersten fünf Monate dieses Jahres 671 000 Fahrzeuge hergestellt; das ist ein Prozent weniger als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Das wäre an sich noch kein Grund zur Beunruhigung, wenn es nicht noch andere Anzeichen dafür gäbe, daß der Aufwärtstrend der französischen Automobilproduktion unterbrochen ist.

Bei Renault wird seit Januar dieses Jahres niemand mehr eingestellt. Bei Peugeot ist seit dem ersten Januar eine verkürzte Arbeitszeit eingeführt worden. Es hat den Anschein, als ob die beiden Firmen mit Absatzschwierigkeiten rechnen und eine Überproduktion vermeiden möchten.

Kommen jetzt, nach zwei Rekordjahren, die „mageren Jahre“? Ist der französische Automobilmarkt mit 18 Wagen auf 100 Einwohner dem Sättigungspunkt nahe? Das sind bange Fragen, die wie ein Schatten auf der französischen Wirtschaft liegen.

Für eine vorsichtigere Einschätzung des Automobilgeschäfts spricht auch, daß die französischen Vertreter bei der Montan-Union nicht wie sonst ihren voraussichtlichen Stahlbedarf für die nächsten Monate angemeldet haben.

Die französische Automobilindustrie hat in den ersten fünf Monaten nur 240 000 Wagen exportiert gegenüber 251 000 Wagen im Vorjahr, was einen Rückgang der Ausfuhr um 4 Prozent bedeutet. Das stimmt um so bedenklicher als im gleichen Zeitraum die Einfuhr um 28 Prozent auf 72 000 Wagen – fast ausschließlich aus den EWG-Ländern – zugenommen hat. Im April dieses Jahres haben die Franzosen damit im Ausland mehr Wagen gekauft, als im Jahr 1959.

Wenn sich diese Entwicklung bei gleichzeitiger Schrumpfung des Exportgeschäftes fortsetzen sollte, wäre das eine ernsthafte Bedrohung für die gesamte französische Wirtschaft, denn die Automobilindustrie galt bisher als ihr Spitzenreiter. Gehen die Schätzungen in Erfüllung, dann wird die Zuwachsrate der französischen Automobilindustrie mit 5 Prozent noch unter der durchschnittlichen Zuwachsrate der französischen Industrieproduktion von 5,5 Prozent liegen. glp.