Von Edmund Wolf

Henry Livings, der Bühnenautor, hat ein Stück geschrieben, in dem nichts geschieht. Nach diesen ersten Zeilen einer Meldung in der Londoner Times machte ich mir die schönsten Hoffnungen. Es ist ja wirklich an der Zeit, daß irgendwer ein Stück schreibt, in dem nichts geschieht. Ich meine: ein Stück, in dem nichts geschieht. Ich meine: ein Stück, in dem – wirklich – nichts – geschieht – nichts – nichts – nichts.

In dieser entscheidenden Beziehung hat sich das Theater von den bildenden Künsten hoffnungslos überrunden lassen. In jeder mehr oder weniger modernen Galerie kann man ernste Versuche studieren, das absolute Nichts zu repräsentieren – soweit dies eben in unserer unseligen Welt möglich ist, in der es alles gibt, nur nicht „nichts“.

Aber wo gibt es das im Theater? Nach jenen ersten Zeilen in der Times erwartete ich, bald einer Premiere beiwohnen zu dürfen, von der man nachher sagen würde: „Das war doch etwas, dieses Nichts.“ Der Vorhang würde über einer Bühne aufgehen, die nichts darstellt (das schwierige bühnenbildnerische Problem brillant gelöst!), und zweieinhalb Stunden lang würde niemand auftreten, nichts sichtbar, nichts hörbar werden. Ja, nach jenen ersten Zeilen in der Times hörte ich im Geiste das Telephon bei Mr. Livings pausenlos klingeln, ein Ansturm aller internationalen Bühnenvertriebe: „Was? Ist es Ihnen tatsächlich gelungen? Es geschieht absolut nichts? Fabelhaft. Her damit!“

Aber so aufregend radikal meint es Mr. Livings nicht. Denn er gestand der Times: „Mein Stück handelt von zwei Menschen, die isoliert leben, weil sie plötzlich sehr reich geworden sind. Nichts passiert ihnen. Ich wollte schon immer ein Stück schreiben, in dem nichts geschieht.“ Und fügte hinzu, er habe noch keinen Titel für sein Werk. „Nichts ist mir eingefallen.“

Welche Enttäuschung! Ein Stück wie jedes andere, mit Charakteren, die sich ohne Zweifel bewegen und mit ihren Lippen Laute formen. Mehr geschieht ja auch bei Kotzebue nicht, als daß Leute auf der Bühne sich bewegen und mit ihren Lippen Laute formen. Es kommt nicht darauf an, was Mr. Livings geschehen läßt. Ob seine Charaktere sich dadaistisch ausdrücken, ob sie nur stammeln und grunzen, ob sie dieselben zwei Sätze den ganzen Abend lang wiederholen und ob man das nachher Theater oder Anti-Theater nennt – das ist ganz gleichgültig. Das Wesentliche ist: Henry Livings hat ein Stück geschrieben, dem – etwas geschieht; es geschieht etwas, und er ist dafür verantwortlich.

Henry Livings ist ein intelligenter Mann. Die Times ist eine intelligente Zeitung. Beide wissen, daß man ein Stück nicht schreiben kann, in dem nichts geschieht.