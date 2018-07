Inhalt Seite 1 — Bangemachen gilt nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Ärger über die maßlosen Forderungen der Entwicklungsländer auf der Genfer Welthandelskonferenz hatte noch nicht einer ruhigen Betrachtung Platz gemacht, als die wirtschaftlich wenig entwickelten Staaten erneut zu einer Sorgenquelle wurden. Zumindest für die Leser des regierungsamtlichen Bulletins, wo Ministerialdirektor Hans Claus Korff einen höchst bemerkenswerten Beitrag über die Etatpolitik veröffentlicht hat.

Bundesfinanzminister Rolf Dahlgrün vercankt es ihm wie keinem anderen, daß er mit den Einnahmen und Ausgaben des Bundes verhältnismäßig gut zurechtkam. Für sein Bemühen, als Leiter der Haushaltsabteilung des Bundesfinanzministeriums die Ausgaben so knapp wie möglich zu halten, verdient Korff die Sympathien der Steuerzahler und Verbraucher. Aber hier hat Korff wohl über das Ziel hinausgeschossen. Nachdem er die Kritik einiger Publizisten, die ihm nicht ohne Grund undurchsichtige Manipulationen im Etat vorgeworfen hatte, als unbegründet zurückgewiesen hat, malt er plötzlich selbst mit kräftigen Strichen drohende Wolken, die sich angeblich im Rahmen der Entwicklungshilfe über dem Haushalt zusammenziehen. Das Ziel ist klar: Dem ausgabefreudigen Bundestag soll bange gemacht werden. Das ist nützlich; mit fragwürdigen Zahlen ist das aber nicht zu erreichen.

Sein Zahlenaufmarsch ist recht eindrucksvoll. Allein 10,2 Milliarden Mark hat der Bund als Bürgschaften für Darlehen und Warenlieferungen an die Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas übernommen. Zu diesen „unbestimmbaren Risiken“ treten laut Korff Bürgschaftsverpflichtungen für Finanzkredite, Kapitalanlagen und Umschuldungen (6,3 Milliarden), Zusagen für Entwicklungsprojekte (7,7 Milliarden), Anteile an gemeinsamen (multilateralen) Zusagen der Industrieländer (2 Milliarden) und Verpflichtungen aus der technischen Hilfe (0,66 Milliarden).

Dem Leser, dem es ob dieser Zahlen ein wenig schwarz vor Augen wird, müssen jedoch sofort Zweifel kommen. Zum Schluß wird ihm nämlich mitgeteilt, daß das gesamte Obligo (Verpflichtungen) des Bundes für Entwicklungshilfen auf rund 20 Milliarden Mark zu veranschlagen ist. Wer die Zahlen addiert, kommt nämlich auf eine höhere Summe, auf 26,86 Milliarden. Offensichtlich wurde manches doppelt gezählt, vielleicht auch manche Zahl etwas hoch gegriffen.

Wie sind die Angaben im Bulletin zu verstehen? Ein realistisches Bild der Belastungen des Bundes durch die Entwicklungshilfe, das sich ausschließlich auf Angaben des Haushaltsplans stützt, sieht etwa so aus:

Für Exportgeschäfte mit Entwicklungsländern gewährte der Bund seit 1958 – die eigentliche Entwicklungshilfe setzte erst 1961 ein! – an Bürgschaften und Garantien 1,5 Milliarden Mark. Das ist ungefähr ein Siebtel der im Bulletin angegebenen Summe (10,2 Milliarden); wahrscheinlich hat Korff die Fälle nicht berücksichtigt, in denen das Exportgeschäft durch Zahlung des Kaufpreises abgeschlossen wurde. In all diesen Fällen erledigt sich natürlich auch die Bürgschaft.

Offensichtlich wurden die Ausfuhrbürgschaften seit 1949 berücksichtigt, seit dem Termin also, an dem sie als Exportförderung eingeführt wurden. Wahrscheinlich – doch das sind Vermutungen, um die hohe Summe irgendwie zu erklären – sind auch die ganzen kurzfristigen Schuldverhältnisse aus Konsumgüterlieferungen nach Entwicklungsländern einbezogen worden.