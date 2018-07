Inhalt Seite 1 — Bundeswehr und Bundesbürger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Verfasser des folgenden Beitrages ist ein Pfarrer, dem die Probleme des Soldatseins aus eigenem Erleben wie aus verantwortlicher Beobachtung vertraut sind. Er trat 1934 in die Reichswehr ein, zog die Uniform – als Oberleutnant – erst 1948, nach der Gefangenschaft, aus und hat den Aufbau der Bundeswehr seit 1957 als nebenamtlicher Standortpfarrer verfolgt.

Unter dem Stichwort „Innere Führung“ wurde die Bundeswehr aufgebaut. Die Grundsätze der Inneren Führung bilden ihre gesetzliche Grundlage. Diese gesetzliche Grundlage ist nie aufgehoben worden, aber sie hat in der Truppenpraxis zunehmend an Gewicht verloren und wird oft nicht mehr als Arbeitsanweisung, sondern als Behinderung empfunden. Das geht so weit, daß ein Leutnant der Reserve unter dem 9. Juni 1964 der „Frankfurter Allgemeinen“ in einem Leserbrief kurzweg erklären kann: Von Innerer Führung möge man lieber nicht sprechen; in der Truppe glossiere man sie längst als „Inneres Gewürge“. Diese Äußerung war gewürzt mit dem Hinweis, man solle nicht so viel von den Männern des 20. Juli reden, weil das als Aufforderung zum Ungehorsam mißverstanden werden könne, man solle an „gute Traditionen“ der alten Wehrmacht anknüpfen, Uniformen attraktiver gestalten und gelegentlich ein wenig von der Schneidigkeit der Nationalen Volksarmee drüben lernen.

Dieser Brief gibt Gedanken wieder, die in einem nicht überschaubaren Kreis von Führern und Unterführern der Bundeswehr offenbar an Raum gewonnen haben; ähnlichen Gedanken bin ich seit Jahren in der Bundeswehr wieder und wieder begegnet.

Nicht etwa, daß das Prinzip der Inneren Führung offen abgelehnt oder auch nur offen diskutiert würde. Fällt das Stichwort, so löst es oft unbehagliches Schweigen aus. Wie es scheint, sehen viele Truppenführer und Ausbilder darin eine im Grunde unerfreuliche Komplizierung des Weges vom Befehl zum Gehorsam, der in einer Truppe doch notwendig kurz und klar sein muß – und früher doch auch einmal ganz kurz und klar war. Umgekehrt verstehen viele Soldaten darunter eine Verfügung zum Schutze einer gewissen Bequemlichkeit und möchten daraus das Recht ableiten, daß ihnen auch in der Kaserne die milde Luft des bürgerlichen Alltags erhalten bleiben müsse.

Die Feststellungen des Wehrbeauftragten erfordern eine kritische Stellungnahme. Meine Kritik richtet sich nicht gegen die Form der Veröffentlichung, auch nicht gegen die Einzelheiten der Darstellungen. Meine Kritik richtet sich zunächst gegen ungenaue und mißverständliche Formulierungen. „Staat im Staate“ – das ist die Bundeswehr nicht. Wenn überhaupt irgendwo in der Bundesrepublik jemand weiß, was ihm sein Staat wert ist und dafür auch spürbare Opfer an Kraft, Zeit und entgangenem Verdienst bringt, dann ist dies gerade bei der Bundeswehr der Fall. Und der Vorwurf „Elitedenken“?

Wenn er auf hohle Dünkelhaftigkeit zielt, so wäre er bestimmten geistigen Zirkeln weit eher zu machen als ausgerechnet der Bundeswehr, Ich mache die Erfahrung, daß snobistischer Dünkel und Besserwisserei mir in der Bundeswehr weit seltener begegnen als auf anderem Pflaster. Ich würde es auch aus gewissenhafter Überzeugung ablehnen müssen, das Offizierkorps der Bundeswehr mit dem Vorwurf eines heimlichen oder offenkundigen dünkelhaften Elitedenkens zu belasten. Der Wille, das Seine gewissenhaft zu tun und täglich hinzuzulernen, ist in diesem Kreis weitaus charakteristischer.

So gewiß es auch im Offizierkorps gelegentliche flüchtige Spuren törichter Dünkelhaftigkeit geben mag und so verdächtig auch eine gewisse zunehmende „Lamettasucht“ sein mag (ich denke an die mich zum Lächeln reizenden Ausgeh-Uniformen der – Offiziere, die verdächtig an Portiersuniformen erinnern!), so wenig läßt sich doch aus der Beobachtung solcher Narrheiten die Bundeswehr oder ihr Offizierkorps hinreichend charakterisieren. Wenn Führer und Unterführer der Bundeswehr durch ein gemeinsames Kennzeichen charakterisiert sind, dann liegt dieses Kennzeichen darin, daß sie bis zum Zerreißen ihres Familienlebens und bis zur Erschöpfung ihrer Kräfte fast täglich Anforderungen ohne Murren auf sich nehmen, die in der freien Wirtschaft schon längst zu Streiks, Kündigungen oder Forderungen auf Lohn- und Gehaltserhöhungen geführt hätten. Sollte ein gewisser „Getto-Geist“ stellenweise zu spüren sein, so liegt die Schuld an denen, die die Bundeswehr seit ihrem Aufbau in ein Getto eingemauert haben und keine Kontakte mit ihr wünschten.