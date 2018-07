Inhalt Seite 1 — Das Bündnis der Avantgardisten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Werden die Pessimisten recht behalten? Ist der Wankel Motor eine jener Erfindungen, die zwar jedem Techniker das Herz höher schlagen lassen, aber dann doch nicht in die industrielle Massenproduktion kommen? Dr. Gerd von direktor der NSU Motorenwerke AG, glaubt jedenfalls, daß die Pessimisten ebensowenig recht behalten werden wie die Optimisten, die schon für den Beginn dieses Jahrzehnts eine technische Revolution im Automobilbau heraufdämmern sahen.

Für Gerd von Heydekampf ist der WankelMotor eine Trumpfkarte im harten Pokerspiel um den Automobilmarkt. Und er siehe sich in seiner Zuversicht bestätigt, seit er den Akkord mit der französischen Autofirma Andre Zusammenarbeit mit den avantgardistischen Franzosen vorsieht. Elf Lizenzverträge — darunter so renommierte Automobilhersteller wie Daimler Benz und Alfa Romeo — gehören weiter zu dem Bukett internationaler Übereinkommen der Firma.

Trumpfkarten darf man nicht zu früh ausspielen — das ist die Ansicht des am Neckar heimisch gewordenen Berliners. Auf den gewundenen Straßen des Neckartals sind die schmucken zweisitzigen Sportkabrioletts, in deren Heck der neue Motor schnurrt, zwar schon ein vertrauter Anblick; auf den Markt sollen sie aber erst, wenn sie technisch möglichst völlig fit sind "Wir haben keine Eile und lassen uns nicht drängen", sagt man mit schwäbischer Gelassenheit in Neckarsulm, "denn jede Kinderkrankheit des neuen Motors würde uns nur zurückwerfen Im Herbst, so meint man, ist die Zeit reif für die öffentliche Bewährungsprobe des ersten Wankel Autos. Der neue Motor, eben der Wankel Motor, ist inzwischen schon sieben Jahre alt. Nach der offiziellen Werkschronik wurde das erste Aggregat am 1. Februar 1957 auf einem Prüfstand der NSU Forschungsabteilung angeworfen — und lief. Die Idee zu der Neukonstruktion hatte Konstrukteur Felix Wankel etwa drei Jahre früher. Das umständliche Verfahren, die Kraft der Verbrennungsgase durch einen Kolben über eine Pleuelstange auf die Kurbelwelle zu übertragen, ersetzt Wankel durch einen Drehkolben, der den Verbrennungsdruck direkt in eine Drehbewegung umwandelt. Erfolg: Der Motor wird einfacher, das Gewicht geringer, die Laufruhe größer. Und das wichtigste für den Fabrikanten: "Bei gleichstarken Motoren wird der Wankel ein Drittel billiger sein", prophezeit Gerd von Heydekampf. "Es sind auch wenige Investitionen nötig " Als Wankel seinen Motor "erfand" — das Prinzip des Drehkolbenmotors ist den Technikern seit langem gelaufig, und es sind Dutzende von theoretischen Lösungen bekannt —, wurden in Neckarsulm gar keine Autos gebaut. Es gab zwar eine Auto Tradition m Neckarsulm, doch als die NSU Leute nach dem Zweiten Weltkrieg an den Wiederaufbau des Werkes gingen, griffen sie auf eine noch ältere Tradition zurück und bauten Fahrräder, dann Motorräder, dann Motorroller und schließlich Mopeds.

Die Welle des Nachholbedarfs trug NSU an die Spitze der Zweiradindustrie "Nach einem erfolgreichen Jahr, Anfang 1956, sagte ich warnend, daß es 1957 einen Rückschlag geben werde", erinnert sich Gerd von Heydekampf. "Ich hatte mich geirrt. Schon 1956 wurde schlecht Seitdem geht es bergab mit der Zweiradindustne "Es war pure Not, daß wir zum Wankel Motor griffen", behauptet der Generaldirektor, "denn wir mußten ja nach Neuem suchen, was wir an Stelle von Fahrrädern und Mopeds verkaufen könnten " Nun, der NSU Vorstand besann sich damals auch auf seine Auto Tradition. Schon vor und nach dem Ersten Weltkrieg hatte das Werk Autos gebaut, die aus dem Rahmen fielen, sich dann aber 1929 aus dem Geschäft zurückgezogen. Nur Mitte der dreißiger Jahre gab es noch ein kurzes Aufflackern: Ferdinand Porsche baute m den NSU Werkstätten die ersten drei Prototypen des Volkswagens, jenes Käfer Autos, von dem in Wolfsburg seitdem mehr als acht Millionen produziert worden sind , 1957, in dem gleichen Jahr, in dem der erste Wankel Versuchsmotor lief, stellte NSU nach fast dreißigjähriger Pause auch wieder ein Auto vor: den NSU Prinz. Rund eine Viertel Million Prinzen sind seitdem gebaut worden, seit drei Jahren mit einer neuen, größeren Karosserie. "Die Leute wollen mehr Luxus haben", sagt Gerd von Heydekampf und stellt lapidar fest: "Wir haben uns getauscht. Wir glaubten, daß 4000 Mark die Grenze für einen Kleinwagen sei. Aber der Markt ist aufnahmefähigei " Es ging wieder bergauf. Der Start m die Autoindustrie war geglückt. Wenn NSU im letzten Jahr auch nur 3 1 Prozent aller neu in der Bundesrepublik zugelassenen Wagen baute, in der Klasse der Kleinwagen kam jedes dritte Auto aus den Neckarsulmer Werken. Die Produktionssteigerung von 1962 auf 1963 um rund ein Drittel auf 76 295 zeigt sogar, daß der Kleinwagen auch heute noch ein Geschäft sein kann, obwohl diese Klasse in der Gunst der Käufer nicht mehr so hoch im Kurs steht.

Fahrrader werden inzwischen nicht mehr gebaut; die rühm- und rekordreiche Motorradproduktion ist an Tito verkauft. Nur ein paar Mopeds verlassen noch tuckernd das Werk. Die Umstellung ist vollzogen: Von der Spitze der Zweiradkarawane ms Hinterfeld der Vierrad Konkurrenz.

"Was braucht man, um in diesem Rennen mithalten zu können?" Der Generaldirektor überlegt nicht lange: "Um wirtschaftlich überleben zu können, ist eine Tagesproduktion von 500 Wagen notwendig Vor drei Jahrzehnten war Opel mit dieser Tagesproduktion größter Autoproduzent Europas. Mit 350 Stück hat NSU sein Tagesziel noch nicht erreicht "Wir hoöen Ende des Jahres soweit zu sein Für kleinwagenmüde NSUFahrer gibt es seit kurzem einen Ein Liter Wagen, mit dem das Werk den Sprung in die hartumkämpfte Volkswagen Klasse wagte. Die Jahre im Hinterfeld der Automobilkonkurrenz haben Gerd von Heydekampf die Erkenntnis vermittelt: "Man muß verdammt auf der Hut sein!" Und: "Ein kleines Unternehmen kann nicht nach dem Kochrezept der Großen handeln Heydekampf s Spezialrezept ist: Ein Auto, das nicht jeder fährt.

Hier münden die beiden Wege, der WankelWeg und der Auto Weg, in einen. Seinen Aktionären versprach Heydekampf: "Das nächste Auto wird ein echtes Wankel Auto Gemeint ist ein Wagen, dessen Konzeption vom ersten Entwurf an dem Wankel Motor Rechnung trägt, also seine Vorteile voll ausnutzt. Auf dieses Wort haben die Aktionäre lange gewartet.