Von Albredit zur Mühlen

Sie sind heute gefragt, die „männlichen“ Männer. Welches der Journale wir auch aufschlagen mögen, eines jener exklusiven, versteht sich, die einen darüber belehren, wie heuer der Sakko geschnitten und die Krawatte geknüpft sein muß – wir finden auf den Abbildungen vornehmlich einen Typus: hochgewachsen und breitschultrig. Welches der Unternehmen auch der „Repräsentation“ in Sydney oder in Addis Abeba bedürftig sein mag, eine jener Firmen, versteht sich, deren Netz von Interessen und Lizenzen den Planeten umspannt, in ihren Repräsentanten begegnen wir hauptsächlich einem Typus: gebaut wie ein Zehnkämpfer und selbstsicher wie der Held eines Wildwest-Films. Und tritt einer von ihnen bei einer Party auf, so ist allemal hundert gegen eins zu wetten, daß ihn die ganze Runde, besonders der Damen, versteht sich, für eine „Wucht“ hält. Getreulich vollzieht die Sprache diesen Trend mit: Schon gilt es als Auszeichnung, wenn das Benehmen einer „show“ gleicht. Eine „show abzuziehen“, gehört aber zur unerläßlichen Praxis der „männlichen“ Männer. So bezeugt sich in Mode, Management und Klatsch der gleiche Zeitgeschmack, eine bedenkliche Akzentuierung der Pflichten dazu.

Sie sehen aus, als könnten sie einen Urwald roden, die „männlichen“ Männer. (Dabei widmen sie sich den public relations eines Margarinekonzerns...) Sie sehen aus, als könnten sie einen Hirntumor operieren. (Dabei managen sie die Ergebnisse von anderer Leute Arbeit.) Sie sehen aus, als könnten sie eine Nußschale über den Atlantik steuern. (Dabei verstecken sie sich hinter riesigen Schreibtischen mit drei Telephonen.) Sie sehen aus, als könnten sie Strapazen ohnegleichen ertragen, Hunger und Durst, Kälte dazu. (Dabei mäkeln sie im Hotel, wenn das Frühstücksei hart gekocht ist.) Sie sehen aus, als dienten sie einer bedeutenden Sache. (Dabei kreist ihr Denken ausschließlich darum, auf welche Weise sie den Eindruck wahren, wirklich etwas darzustellen.)

Ein junges Ding war es, das einen der „männlichen“ Männer neulich sogleich durchschaute:

Am Kamin sitzt er uns gegenüber, ein Bild von einem Mann. Selbstsicher, speziell gegenüber den Frauen. Das junge Mädchen neben mir aber, schön wie die Sünde und gescheit dazu, läßt sich nicht beikommen und sträubt sich gegen seinen jungenhaften Charme.

Und nun gehen sie „auf die Mensur“.

Freimütig hält sie ihm ihre langen Beine unter die Nase. Das Kaminfeuer tut ein übriges und zaubert elegante Reflexe auf die Nylons. Und er zieht seine show ab: Väterliche Ratschläge und ironische bonmots wechseln einander ab, zynische Redensarten, zarte Huldigungen und unverhüllte Schmeicheleien – das Repertoire ist unerschöpflich. Sie aber sagt nur ab und zu: „Ach, lassen Sie doch die Kirche im Dorf“ oder: „Machen Sie doch die Gaul net scheu“ und lehnt sich noch ein wenig weiter zurück, so daß ihre knabenhaft-schmalen Knie erst recht ins Licht rücken.