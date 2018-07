Inhalt Seite 1 — Die Militärs im Stich gelassen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Wehrbeauftragte Admiral a. D. Heye rüttelte durch seine Artikelserie „In Sorge um die Bundeswehr“ nicht nur die öffentliche Meinung wach, sondern er zwingt auch den Soldaten und ganz besonders den Offizier zur Stellungnahme. Es gilt aber weniger ein Urteil über den Weg und die Form der Meinungsäußerung des Admirals zu fällen, als zu prüfen, ob seine teilweise sehr verallgemeinernden Gedanken, Sorgen und Mahnungen tatsächlich für uns alle, Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere, zutreffen. Es gilt, die tieferen Ursachen für die Schwierigkeiten in der Realisierung des modernen „Staatsbürgers in Uniform“ aufzuzeigen; denn es genügt nicht, wenn Admiral Heye feststellt: „Wir leben in einer neuen Zeit mit neuen, anderen Lebensformen, und wir müssen auch das Soldatsein diesem neuen Stil anpassen.“ Da dieser neue Stil scheinbar noch nicht gefunden sei, befände sich die Bundeswehr in einer bedrohlich erscheinenden Entwicklung. Admiral Heye spielte einige sicherlich sehr unangenehme Einzelfälle hoch, um an ihnen die „unzeitgemäße, oft miserable Menschenführung“ zu demonstrieren und sie vor allem als ein Ergebnis „der Unlust“ oder „Unfähigkeit“ der Vorgesetzten hinzustellen, welche ihre Untergebenen nicht zur Einsicht, zur freiwilligen Handlung führen, sie nicht überzeugen wollen.

Der Soldat soll zum bewußten Staatsbürger in Uniform erzogen werden, dessen Freiheitsbegriff sich in einer willentlichen Unterordnung in die Gemeinschaft verwirklicht. Die Wege hierzu sind in den Grundsätzen der Inneren Führung festgelegt, die letztlich auf die Schaffung eines idealen Soldatenbildes ausgerichtet sind. Die Grundsätze stellen bindende Richtlinien für den militärischen Führer dar, nach denen er seine Untergebenen zu erziehen hat.

Hier liegt aber schon ein großes Problem: Führer und Geführter leben in einer mobilen Industriegesellschaft; beide Personenkreise sind einer fortgesetzten Wandlung unterworfen, die Prinzipien der Inneren Führung jedoch bleiben bestehen. Deshalb muß naturgemäß eine geistige Auseinandersetzung über eine zweckmäßige Anwendung dieser Grundsätze entstehen; ich sehe in dieser Diskussion ein ausgesprochen erfreuliches Zeichen.

Eine Reform darf kein statischer Vorgang sein, sondern muß bei den Erfahrungen der Vergangenheit anknüpfen, die ständig durch neue Erfahrungen mit dem jungen Menschen aus dem zivilen, aber auch aus dem militärischen Bereich ergänzt werden. Ich will es nicht leugnen, daß in dieser Auseinandersetzung in Einzelfällen autoritäre Unbeweglichkeit auftritt, wodurch die Verwirklichung der Reform gefährdet erscheint; dennoch bestätigt Heye in seinem offiziellen Jahresbericht: „Ein großer Teil der Offiziere und Unteroffiziere empfindet die Grundsätze der Inneren Führung als selbstverständlich.“ Allein dieser Satz scheint einen Großteil der Quick-Sorgen des Wehrbeauftragten ad absurdum zu führen.

Admiral Heye sieht die wesentliche Schuld für die angebliche „5-Minuten-vor-12“-Lage in den schlechten und unerfahrenen Ausbildern, die von einem Herrenmenschendenken und Standesdünkel erfüllt seien. Wären es gute Ausbilder, so ließe sich das Erziehungsziel des Staatsbürgers in Uniform schnell und leicht erreichen. Doch ist es wirklich die Aufgabe des Ausbilders, seinen Untergebenen zum Staatsbürger zu erziehen? Die staatsbürgerliche Erziehung muß in der vormilitärischen Zeit des jungen Mannes durchgeführt werden; er muß schon vor seiner Dienstzeit einsichtig und freiwillig handeln können.

Ich vertrete die Ansicht, daß die übrige Gesellschaft die militärischen Führer in der Bundeswehr hier völlig allein ließ. Sie hat bisher eine wirklich tiefgreifende Förderung eines demokratischen Staatsbewußtseins unterlassen, aus dem dann eine politische Mitverantwortung von selbst erwachsen könnte.

Admiral Heye versäumt in seinem Bericht die Erkenntnis mitzuberücksichtigen, daß der junge Mensch heute auf Grund der Umweltseinflüsse mehr reagiert als agiert und den Forderungen, welche die Gemeinschaft an ihn stellt, passiv statt aktiv gegenübersteht. Hierin liegt die große pädagogische Schwierigkeit: einen äußerst passiven Menschen zu einem selbständigen, denkenden, handelnden Einzelkämpfer zu erziehen, zu einem Soldaten mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewußtsein.