Herr Admiral!

Gestatten Sie mir, daß ich diese klassisch traditionelle, in meinem Munde möglicherweise ironisch klingende Anrede mit einem reformierten:

Verehrter Herr Heye!

vertausche. Das schließt von vornherein Mißverständnisse aus.

Als ich im Frühjahr dieses Jahres das Vergnügen hatte, Sie mit meinem „Braven Soldaten“ bekannt zu machen und auch bei meinen späteren Besuchen in Ihrer Dienststelle, waren wir uns einig, daß wir beide an einem Strange ziehen: Es geht Ihnen wie mir um die Aufdeckung von Kommißständen beim „Militär“. Nur tat ich das öffentlich mit komischen Mitteln, während Sie ernsthaft in aller Stille wirkten, im Windschatten gleichsam des Bundeshauses.

Ich ahnte damals noch nicht, daß diese Stille die Stille vor einem Sturm war, der dann durch unsere Blätter raste.

Mit Ihrem, für viele so unerquickligen Fehltritt in den Hintern der Reaktion haben Sie es zum Bestseller der Tagesgespräche von Wochen gebracht. Wenn auch das Wild, das Sie in Ihren Jagdgründen verbellt haben, wirklich nur halb so wild war: Die Leute sind aufmerksam geworden.