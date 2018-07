Von Bernhard Griesbach

Anfang 1962 wurde vom Bundeskartellamt angeregt, bei einer Anzahl von Markenartikelunternehmen eine Untersuchung in der Weise durchzuführen, daß auf konkret gestellte Einzelfragen objektiv unangreifbare Antworten aus den Büchern der Unternehmen gegeben werden. Die Fragen sollten sich auf das Kosten- und Preisgefüge der Sortimente von Markenartikelfirmen beziehen. Die Antworten sollten einen horizontalen Vergleich zwischen den Unternehmen ermöglichen, um anschließend wirklichkeitsnahe Wertungen und Beurteilungen vornehmen zu können.

Die jetzt von dem Wirtschaftsprüfer Dr. Dr. h. c. Otto Bredt der Öffentlichkeit übergebene Querschnittsuntersuchung über die volks- und betriebswirtschaftliche Bedeutung der vertikalen Preisbindung stellt das Ergebnis dieser Bemühungen dar, und Dr. Bredt hat vielleicht Recht, wenn er dazu meint:

„Es zeugt von dem Weitblick und dem Format beider beteiligter Gruppen, daß man sich nunmehr zu einer entscheidenden Aktion in positiv klärendem Sinn entschloß, die selbst für unsere moderne, wissenschaftlich orientierte Zeit als eine keineswegs alltägliche Tat angesprochen werden muß.“

Ursprünglich war um der absoluten Objektivität willen daran gedacht, daß sowohl das Bundeskartellamt als auch die Markenartikelindustrie jeweils eine Anzahl von Firmen für die Untersuchung aus möglichst vielen Produktionszweigen benennen sollten. Dies erwies sich jedoch als undurchführbar, so daß am Schluß nur Firmen untersucht wurden, die sich von sich aus dazu bereitfanden. Trotzdem darf bei den 15 Unternehmen aus 15 verschiedenen Wirtschaftsbereichen von einem wohlwollend ausgewählten Querschnitt gesprochen werden. Die untersuchten Unternehmen vereinigten auf sich 6000 Preisbindungen und repräsentieren damit etwa 6 Prozent aller angemeldeten Preisbindungen.

Weiterhin war zunächst vorgesehen, daß sich mehrere Prüfungsgesellschaften unabhängig voneinander an der Untersuchung beteiligen sollten. Auch dieser Plan mußte aufgegeben werden, so daß am Ende alle Untersuchungen nach der gleichen Methode durch den Wirtschaftsprüfer Dr. Bredt durchgeführt wurden. Die Untersuchungen haben dadurch nichts an ihrem objektiven Wert verloren. Die jetzt vorliegende Querschnittsuntersuchung geht zwar weit über den ursprünglich gezogenen Rahmen hinaus, sie gibt aber sowohl im Hauptband als auch in ihrem Anlagenband Antworten auf die ursprünglich gestellten Einzelfragen.

Es kann und soll hier nicht auf alle Fragen und Antworten der Untersuchung eingegangen werden; aber eine Kernfrage darf vielleicht doch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit beanspruchen.