Schauspiel von Goethe

Luisenburg-Festspiele, Wunsiedel

Der Theaterwinter ist zu Ende. Der Festspielsommer hat begonnen. Unter den deutschen Stätten des Freilichtspiels hatte sich während der letzten Jahre eine bemerkenswerte Entwicklung sowohl in Bad Hersfeld wie auf der Luisenburg abgezeichnet, die bei Wunsiedel im Fichtelgebirge liegt. Der feststehende Rahmen des Spiels ist gewiß nicht nebensächlich. In der monumentalen Stiftsruine von Bad Hersfeld zerbröckeln unweigerlich solche Stücke, die nicht Form haben in sich selbst. Die Waldbühne der Luisenburg eignet sich vor allem für romantische Dichtungen. Mit Recht ist an beiden Orten jedoch ein Stimmungszauber immer mehr in den Hintergrund gedrängt worden, der das Publikum verleitet, Natur und Kunst miteinander zu verwechseln. Das konsequente Bekenntnis zur Luisenburg als Bühne war ein Verdienst von Friedrich Siems, der die letzten acht Jahre das Freilichttheater von Wunsiedel geleitet hat. Im Dezember 1963 ist Siems einem Herzinfarkt erlegen.

Bringt der Intendantenwechsel jetzt auch einen Stilbruch mit sich? Fast muß man’s befürchten. Christian Mettin, der Siems in Wunsiedel beerbte – im Hauptberuf ist er Intendant der Städtischen Bühnen von Oberhausen im Rheinland –, wählte für seine Antrittsinszenierung Goethes „Götz“. Ich habe das Stück auf der Luisenburg auch bei seiner vorigen Aufführung, im Jahre 1938, gesehen. Plötzlich ist die Koketterie mit den naturgegebenen Auftrittsorten wieder da. Hoch oben im Gebirg’ spielt sich ein Ausschnitt des Bauernkrieges ab. Vor einem Höhleneingang wird die Femeszene deklamiert. „Volkstheater“ soll offenkundig eine Aufführung rechtfertigen, für die von den Schauspielern wohl das Arrangement des Regisseurs begriffen worden ist. Auch ihre Wort- und Satzbetonungen haben sie gelernt. Doch bis zu einer Sprache, die Kunst ist, war man bei der Premiere noch nicht vorgedrungen. Sogar ein für den Götz begabter Schauspieler, Alfred Mendler, war mit seiner Rolle noch nicht ganz verschmolzen. Man bekam den Eindruck, daß Goethes shakespearehafte deutsche Chronik verblichen sei zu einem Heimatspiel für Franken.

Der Regisseur und künstlerische Leiter kann mildernde Umstände geltend machen. Sie ergeben sich aus Organisations- und Zeitproblemen, die durch den Intendantenwechsel aufgeworfen wurden. Trotzdem zeichnet sich schon jetzt ein Besucherrekord für die Luisenburg ab. Er dürfte auf den Spielplan zurückzuführen sein. Neben dem „Götz“ verzeichnet das Programm noch Nestroys Posse „Einen Jux will er sich machen“ (von Gustav von Manker mit vorwiegend österreichischen Kräften grob, aber effektsicher inszeniert), später auch den „Sommernachtstraum“ von Shakespeare (Regie: Heinz-Joachim Klein). Der redebeflissene Bürgermeister von Wunsiedel war schnell bereit, aus der ungewöhnlich großen Zahl von Kartenbestellungen noch vor der ersten Premiere auf die richtige Dramaturgie zu schließen. Ein Fehlschluß. Was Friedrich Siems über die Unebenheiten allen Freilichtspiels hinweg der Luisenburg-Bühne an künstlerischem Rang vermittelt hat, könnte leicht in ein gut gemeintes Sommertheater abstürzen.

Johannes Jacobi