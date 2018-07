Unter der Ägide von Theodor Schieder hatten sich die Historiker Erdmann und Fischer, Geiss und Mommsen versammelt, um über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu sprechen. Man führte ein nobles Gefecht; sine ira et studio hieß die Devise: Leidenschaft und Kalkül hielten einander die Waage. Die Debatte der Protagonisten, ein Kampf von Temperamenten, hatte den Rang des großen Streitgespräches.

Der Betrachter sah sich in einen Anatomiesaal versetzt, das Studio wurde zum Amphitheater, in dem man Tote behorchte. Ein illustres Konsilium zitierte die Verstorbenen auf den Sektionstisch und debattierte über der Leiche. Erzherzog Franz Ferdinand: ein Mann ohne Plan oder ein Thronfolger mit festem Programm, ein konfuser Reaktionär oder ein Politiker, der das Gebot der Stunde begriff und, gegen den Widerstand des ungarischen Adels, den Serben die gleichen Rechte wie den Magyaren zuteilen wollte, um das verfallende Reich durch eine Dreivölker-Herrschaft zu retten? Meinung stand gegen Meinung; ein kurzes akademisches Geplänkel begann, ein freundliches Scharmützel, das sogleich das Ausmaß einer Schlacht gewann, als man den Fall eines anderen Toten, die Geschichte des Herrn von Bethmann-Hollweg, analysierte. Ein ehrenwerter Mann, soviel stand fest, ein Kanzler, der unter seiner Verantwortung litt... doch was weiter? Erdmann übernahm die Rolle des Verteidigers, Fischer die Funktion des Staatsanwalts; und wenn man auch nicht richtete und nicht nach Schuld, Moral, gut oder schlecht, sondern nur nach der Thesen-Richtigkeit fragte – die Szene wurde doch zum Tribunal. Es war ein großer Augenblick, als Erdmann eine neue Quelle, die Augenblick, Tagebücher, zitierte – ein Entlastungsdokument, das unversehens zum Kronzeugnis der Anklage wurde. Die Fischersche Theorie von der Verantwortung des Kanzlers sah sich nicht nur bestätigt, sondern erweitert; den Riezlerschen Memoiren zufolge rechnete Bethmann nicht nur mit der Möglichkeit eines weltweiten, durch den deutschen Blankoscheck an Österreich heraufbeschworenen Krieges – er nahm ihn als sicher an, wenn nicht der Zar und Frankreich sich fügten. Die Ersetzung des von Negationen bestimmten Diktums „Der Krieg wird nicht kommen, es sei denn, Rußland und Frankreich fügten sich nicht“ durch die positive Sentenz „Der Krieg wird kommen, es sei denn, unsere Feinde fügten sich“ (wobei es sei denn schon die Funktion eines Adynaton hat), diese Umkehrung wurde zum Angelpunkt der Diskussion. In dem Bestreben, den Kanzler als Menschen zu retten, hatte die Verteidigung den Politiker Bethmann unversehens geopfert und es dem Ankläger ermöglicht, seinen ursprünglichen, auf dem (eher Blindheit als Einsicht verratenden) negativen Diktum basierten Schuldspruch noch zu verschärfen.

Deutschland, so schien es dem Betrachter oben auf der Galerie, trug die Verantwortung am Ausbruch des Krieges; Bethmann wußte, was er tat, als er den Blankoscheck mit unterschrieb; aber waren die anderen Mächte weniger schuld? Hätten nicht zumindest Frankreich und Rußland bei gutem Willen die Chance gehabt, den Krieg zu verhindern? Sie hatten es, sagte Historiker Erdmann; sie hatten es nur bis zum 28. Juni, sagte Historiker Geiss; von da an konnten sie nicht mehr zurück.

Ein Jammer, daß man diese große, wichtige und würdig durchgeführte Diskussion, ein von Verantwortung und Nüchternheit bestimmtes dialektisches Spiel, so frühzeitig abbrach. Hundert Wessel-Runden, es muß gesagt sein, haben nicht den Rang dieser einzigen Stunde.

Ein Modell der Argumentation; Einsicht mit Rhetorik, dem Willen zu überzeugen, vereint; Anschauungsunterricht in der Kunst der Semantik. Ein Erfolg des Zweifels, ein pädagogischer Triumph der Kritik. Momos