Von Klaus Jürgen-Fischer

Die documenta III, jene Mammutschau moderner Kunst, die seit dem 27. Juni in Kassel zu besehen ist, hat schon vor ihrer Eröffnung Wellen geschlagen im kulturellen Teich der Bundesrepublik und inzwischen Tadel und Lob von mancher Seite geerntet. Uns erscheint es bei einem Ereignis von diesen (nicht nur räumlichen) Dimensionen angemessen, mehr als eine kritische Stimme zu Worte kommen zu lassen. Nachdem Gottfried Seile in der letzten Nummer einen ersten Bericht zur Eröffnung der documenta schrieb, drucken wir heute einen Beitrag von Klaus Jürgen-Fischer. Jürgen-Fischer ist selber Maler, außerdem Redakteur der Zeitschrift „Das Kunstwerk“. Von ihm stammen zahlreiche Veröffentlichungen zur modernen Kunst, speziell zur monochromen Malerei. Auf der diesjährigen Ausstellung des Künstlerbundes in Berlin hat er als Mitglied der Jury vor allem bei den im Haus am Waldsee präsentierten „Möglichkeiten“ der Kunst von heute und morgen mitgewirkt. Wir werden die Diskussion in der nächsten Woche mit einem Beitrag des Direktors der Bremer Kunsthalle Dr. Günter Busch fortsetzen.

Wagt sich der Maler oder Plastiker als Kritiker hervor, ist es üblich, sein Urteil zu verdächtigen. Ein produktives Verhältnis zur Kunst läßt man wohl bei Literaten und Musikern als kritischen Gesichtspunkt gelten, nicht dagegen bei bildenden Künstlern. Kritik des Malers oder Bildhauers, die in ihren Ateliers ja ständig stattfindet, aber seltener an die Öffentlichkeit dringt, gilt generell als eitle Selbstbehauptung und Nörgelei.

Wenn man sich jedoch einmal vor Augen hält, wieviel unentbehrliche Reflexionsbeiträge besonders zur modernen Kunst von den Künstlern selbst – und nicht nur von Klee oder Kandinsky – stammen, ist das Mißtrauen gegen die kritische Potenz verantwortlicher Künstler völlig unbegründet. Dieses Mißtrauen hat in den letzten Jahren bei einer zunehmenden schriftstellerischen Tätigkeit bildender Künstler schließlich deren Vorbehalt gegen jede Art metierfremder Kritik, Kunstauffassung und daraus genährter Kunstpolitik provoziert. Zuletzt gab dies Anlaß zu dem Protest einer Reihe deutscher Maler und Bildhauer gegen die offizielle Kunstpolitik in der Bundesrepublik.

Wie verfänglich ist es aber erst für einen Maler, wenn er der Aufforderung nachkommt, eine Ausstellung zu kritisieren, bei der er nicht dabei ist, aber doch wohl gern dabeigewesen wäre. Wenn er dies nicht bestreitet – was angesichts der imposanten documenta III töricht wäre –, kann er auch nicht seine Subjektivität des Urteils in Abrede stellen. Aber ist Kritik, gleich welche, etwas anderes als subjektives Wertempfinden, allerdings an der Objektivität von Fakten und allgemeinen Begriffen orientiert? Wo hätte sich je gezeigt, daß kritische Auswahl frei von subjektivem Willen ist?

Nicht auf der documenta III. Hier hielt man sich an die Fakten der Kunstgeschichte, wo es um retrospektive Beiträge ging. Die Kabinette für Arp, Braque, Giacometti, Klee, Max Ernst, Léger, Schlemmer sind – abgesehen von einer unwürdigen Präsentation der Plastiken von Brancusi und Gonzalez – hervorragendes Zeugnis einer gründlichen Vertiefung in die Geschichte der Moderne und Zeugnis einer bewundernswerten Organisationskraft. Die glanzvolle, von Werner Haftmann zusammengetragene Kollektion von Meisterzeichnungen verrät eine ebenso sichere Hand im Rückblick auf die neuere Kunstgeschichte.

Weniger genau hielt man sich an die Fakten der Gegenwart in den Abteilungen „Bild und Skulptur im Raum“ und „Aspekte 1964“. Das Prinzip,’ demzufolge man, wie Werner Haftmann in seinem Katalogvorwort und seiner Eröffnungsrede erklärte, einzeln gültige Persönlichkeiten, nicht Richtungen herausstellen wollte, muß hier oft versagen. Denn in der aktuellen Kunst sind Versuche und Tendenzen die primären Fakten, die schöpferische Leistung der Persönlichkeit ist noch nicht immer endgültig erkennbar.