Und so sind sie nun wieder da, sitzen wieder um den riesigen Mahagoni-Tisch im Marlborough-House, wo die Commonwealth-Konferenz stattfindet, oder in kleinen, vertraulichen Gruppen in ihren Hotels: so mächtige Männer wie Ayub Khan von Pakistan, der ein Land von 94 Millionen Menschen autokratisch regiert, und so wenig mächtige wie der Außenminister von Zypern, der seinen Meister Makarios und eine vom Bürgerkrieg zerrissene Insel von 600 000 Menschen vertritt; so konservative Premierminister von altem britischem Blut wie Sir Robert Menzies aus Australien, und Erscheinungen, die gestern noch allen treugläubigen Engländern als bestialische Massenmörder dargestellt wurden wie Jomo Kenyatta aus Kenia.