Nicht nur UN, NATO, EWG und COMECON stecken in Krisen. Auch das Commonwealth, der ehrwürdige Bund freier Völker auf dem Boden des alten britischen Empire, blieb davon nicht verschont: Es sei nur noch „eine gigantische Farce“ behauptete im Frühjahr ein konservativer Kritiker. Den britischen Premierminister Sir Alec Douglas-Home ließ dieses abschätzige Wort nicht ruhen. Er beschloß, dem Commonwealth neues Leben einzuhauchen.

Wenige Monate vor der Unterhauswahl rief er die Ministerpräsidenten oder Präsidenten der siebzehn Mitgliedstaaten ins Marlborough-Haus nach London. Hinter verschlossenen Türen legte er der Konferenz einige Aktionspläne vor:

Gemeinsame Entwicklungshilfe der fünf „reichen“ Mitglieder für die dreizehn „Habenichtse“ des Commonwealth.

Gemeinsame Anstrengungen für ein besseres Schul- und Gesundheitswesen und für die medizinische Forschung.

Die größte Gefahr unserer Tage ist – in der Vorstellung des britischen Premiers – ein Rassenkrieg zwischen Nord und Süd. Darum soll das Commonwealth die Kluft zwischen Weißen und Farbigen überbrücken. Neben der UN gibt es keine Institution, die dafür geeigneter wäre.

Bis 1947 freilich war das Commonwealth noch eine Angelegenheit der Weißen. Dann gab Premierminister Nehru mit dem Beitritt Indiens das große Beispiel, dem die meisten ehemaligen britischen Kolonien folgten, sobald sie die Unabhängigkeit erkämpft hatten. Heute sind England, die alten Dominions (Südafrika ist 1961 wegen seiner Apartheid-Politik ausgeschieden) und Zypern in der Minderzahl gegenüber Westindern, Afrikanern und Asiaten.

Die Afrikaner, an ihrer Spitze Präsident Nkrumah von Ghana, ließen es diesmal sogar auf eine Kraftprobe mit der britischen Regierung ankommen, London sollte sich eindeutig für das Selbstbestimmungsrecht der zweieinhalb Millionen Farbigen in Südrhodesien (siehe Karte: 1) einsetzen. Diese Forderung war für die britische Regierung unzumutbar, da sie ohnehin Mühe genug hat, die 215 000 weißen Südrhodesier an der Leine zu halten. Hitzköpfe unter den Siedlern planen einen unabhängigen Staat nach dem Vorbild der Buren oder sogar den späteren Anschluß an Südafrika (2), gegen das die Afrikaner einen Commonwealth-Boykott organisieren wollen.

Neben Südrhodesien und Südafrika mußten die Premierminister noch anderen Gefahrenherden ihre Aufmerksamkeit zuwenden: dem Rassenkonflikt zwischen Negern und Indern in Britisch-Guiana (3), der arabischen Unabhängigkeitsbewegung in Aden (4), dem leidigen indischpakistanischen Streit um Kaschmir (5), der indonesischen Aggression gegen Malaysia und dem schwelenden Bürgerkrieg auf Zypern.