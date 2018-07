Einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Informationsvorganges zwischen den Genen – den Erbträgern im Zellkern – und den Ribosomen – den Eiweißfabriken in der Zelle – haben Professor Luigi Gorini und seine Mitarbeiter an der Harvard Universität geleistet. Gleichzeitig wurde dabei der Wirkungsmechanismus des bekannten antibiotischen Heilmittels „Streptomycin“ entdeckt.

Die Ribosomen sind in der Lage, alle möglichen Eiweißsorten aus deren Bausteinen, den Aminosäuren, zusammenzustellen. Freilich tun sie dies nur auf Befehl, den ihnen die „DNS-Moleküle“ erteilen, aus denen die Gene bestehen. Welche speziellen Eiweißkörper in den einzelnen Fabriken hergestellt werden sollen, bestimmen die DNS-Moleküle durch ihre chemische Struktur.

Die auf diese Weise im sogenannten genetischen Code chemisch verschlüsselten Anweisungen für die Eiweißproduktion werden den Proteinfabriken, die sich außerhalb des Zellkerns befinden, von molekularen Boten überbracht, von den Molekülen einer Substanz, für die sich der Name „Messenger-RNS“ eingebürgert hat.

Bisher glaubte man, eine Änderung im Eiweiß – produktionsprogrammkönne nur Zustandekommen, wenn sich – durch Mutation oder vielleicht, durch Virenbefall – der Befehlsgeber, also ein DNS-Molekül, strukturell gewandelt hat, was ja gleichbedeutend mit einer Umformulierung der Befehle dieses Moleküls ist.

Demgegenüber hat nun Gorini im Experiment festgestellt: Durch äußeren Einfluß können Ribosome derart verändert werden, daß sie die ihnen überbrachte Information mißverstehen und folglich fehlerhafte Produkte anfertigen. Einen solchen Einfluß übt, wie der italienische Gelehrte im Juli-Heft der amerikanischen „Proceedings of the National Academy of Sciences“ berichtet, das Streptomycin aus.

Dieses Antibiotikum „klammert“ sich an Ribosome und bewirkt dabei, daß diese die Produktionsanweisungen anders interpretieren, als sie gemeint sind. So kommt es, daß die befallenen Proteinfabriken falsche Aminosäuren in die Eiweißkörper einbauen.

Abgesehen davon, daß diese Erkenntnis für die Molekularbiologie von großer Bedeutung ist, erhellt sie auch die bislang unbekannte Funktion des Streptomycins: Das Antibiotikum verführt bakterielle Zellen dazu, nutzlose Proteine statt der für das Weiterleben der Bakterien lebenswichtigen Eiweißstoffe herzustellen. ow