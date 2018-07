H. W., Timmendorferstrand

In Timmendorferstrand – dem Badeort an der Ostsee – sind die Bräuche streng. Die Kurverwaltung hat etwas dagegen, daß am Strande Erbsensuppe gelöffelt oder gar Hühnchen geknabbert werden. Man hält auf Distinktion, man gibt sich vornehm in Timmendorfer Strand. So vornehm, daß der Kurdirektor meint: „Timmendorf ist eben Timmendorf, und das ist etwas Besonderes!“

Plebejertum, gleich in welcher Form, wird da nicht geduldet. Das ist gut. Nur, beginnt das Plebejertum schon beim Hühnchenessen am Strand?

In Timmendorf ist nämlich ein Kleinkrieg entbrannt zwischen dem Pächter eines Kiosks und der Kurverwaltung. Und der Kleinkrieg wird die beiden Kontrahenten früher oder später vors Gericht führen. Denn der Kiosk-Pächter will es sich, zugleich im Namen seiner Kollegen, nicht gefallen lassen, daß ihm die Kurverwaltung vorschreibt, was er in seinem am Strand gelegenen Kiosk verkaufen darf und was nicht.

Als die Saison begann, hing der Kiosk-Pächter wohlgemut ein Schildchen an sein Verkaufshäuschen, auf dem alles eingetragen war, was er anzubieten hatte. Da zu dem Kiosk auch ein Schnellimbiß gehört – für jene Strandbesucher, die ihr Strandkorbdasein nicht für eine Mittagsstunde unterbrechen wollen, um in einer Gaststätte oder Pension die Mittagsmahlzeit einzunehmen, – war es nur natürlich, daß der Pächter nicht nur Eis und Postkarten, sondern auch Hähnchen am Grill und Kartoffelsalat verkaufen wollte.

In der Kurverwaltung war man mit diesem Angebot keineswegs einverstanden. Auf der Kiosk-Tafel kann man nun lesen: „3 Eier im Glas – vom Bürgermeister verboten“, „Tomatensuppe – vom Bürgermeister verboten“...

Der erboste Pächter ging zum Gegenangriff über. Den Kurgästen, die ihren Hunger am Strand nun nicht mehr stillen dürfen, drückte er Postkarten mit der Anschrift der Gemeindeverwaltung in die Hand. Was sie damit taten, war nicht seine Sache. Und die Gäste benutzten eifrig die Karten. Im Rathaus häuften sich die Beschwerden. Der Kurdirektor verteidigt sich: „In Timmendorferstrand geht es nicht, daß die Leute herumstehen und Erbsensuppe aus Terrinen löffeln. Nach dem Genuß von Brathähnchen liegen überall am Strand die Knochen herum.“