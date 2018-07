Gedanken zur Typologie des deutschen Professors Von ***

Der Autor des nachstehenden Aufsatzes ist Ordinarius. Wir drucken ungern Aufsätze anonym oder Pseudonym. Der nachfolgende schien uns eine Ausnahme wert. Daß der Verfasser seinen Namen nicht genannt wissen will, ist ja auch schon eine ganz interessante Aussage.

Die Vergrößerung der bestehenden und die Gründung neuer Hochschulen in der Bundesrepublik erhöht in einem exakt bestimmbaren Umfang die Chance (oder wenn man will das Risiko), daß jedem von uns Exemplare der Spezies „ordentlicher deutscher Professor“ begegnen. Das schiere Interesse am Vorwärtskommen (um nicht zu sagen am „Überleben“) gebietet uns daher, so rasch wie möglich die nötigsten Kenntnisse über die am häufigsten vorkommenden Typen der Spezies professor Ordinarius teutonicus zu erwerben.

Es ist gewiß überflüssig, ein gebildetes Publikum darauf hinzuweisen, daß jede Ähnlichkeit einzelner Typen mit bekannten Einzelexemplaren der Gattung, rein zufällig und völlig unbeabsichtigt ist und daß die realen Personen in Wirklichkeit zumeist komplexe Mischungen der verschiedenen angegebenen Typen darstellen, also schon aus diesem Grunde von den vorgeführten „reinen“ Typen stark divergieren.

1. Der Gelehrte alten Typs (a.T.)

Relativ selten, aber für das heutige Sozialprestige des deutschen Professors (und für die langsam veraltenden Professoren-Witze) unentbehrlich ist der „Gelehrte alten Typs“. Er verfügt zumeist über eine – leicht altmodische, aber dennoch – gediegene Allgemeinbildung und hat sich auf seinem Spezialgebiet in jahrzehntelanger angestrengter und aufopferungsvoller Forschungsarbeit zur Kapazität ersten Ranges emporgearbeitet.

Die seinen jüngeren Kollegen immer häufiger eignende Fähigkeit, sein Talent ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und jene populäre Berühmtheit zu erlangen, welche umfangreiche Geburtstagsartikel und Nekrologe in Tageszeitungen zur Folge hat, geht ihm ab. Stolz und zugleich bescheiden begnügt er sich mit der Billigung und dem Ansehen, das er in Kreisen seiner Fachkollegen in aller Welt genießt.